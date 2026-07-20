Σε… ρυθμούς Πάκσι κινείται πλέον ο Παναθηναϊκός, αφού ξεκινάει τις υποχρεώσεις του στον 2ο προκριματικό γύρο του φετινού Conference League την Πέμπτη (23/07) στις 9 το βράδυ, στην Ουγγαρία.

Ωστόσο, στην κλήρωση που έγινε σήμερα (20/07) το μεσημέρι στην Νιόν, το «τριφύλλι» έμαθε και την πιθανή επόμενη αντίπαλό του, αν τελικά καταφέρει να αποκλείσει την ουγγρική ομάδα.

Σπάρτακ Τρνάβα

Πρώτη από τις δύο, είναι η Σπάρτακ Τρνάβα. Καταρχήν, συνιστά την ομάδα με τις περισσότερες παρουσίες στην μεγάλη κατηγορία του σλοβάκικου πρωταθλήματος. Παράλληλα, αποτελεί και μια από τις παραδοσιακές δυνάμεις, με αρκετούς τίτλους στο παλμαρέ της.

Πέρυσι, τερμάτισε στην τρίτη θέση, τελευταία φορά που πήρε το πρωτάθλημα ήταν το 2018, ενώ πιο πρόσφατα πανηγύρισε την κατάκτηση του Κυπέλλου, το 2025. Διαθέτει αρκετά μεγάλο κοινό, που συνηθίζει και τα sold out στο «Αντόν Μαλατίνσκι», χωρητικότητας 19.200 θέσεων.

Οι «άσπροι άγγελοι» παρατάσσονται συνήθως σε σχηματισμό 4-4-2 από τον Ισπανό τεχνικό, Αντόνιο Μουνιόθ, ενώ στο μεταγραφικό «παζάρι» ήταν αρκετά… ζωηροί, αποκτώντας, ούτε λίγο ούτε πολύ, εννιά ποδοσφαιριστές! Όλους τους ως ελεύθερους, βέβαια, με τον Άντρια Ζελίκοβιτς να συνιστά την μεταγραφή ρεκόρ τους, στη σύγχρονη εποχή, έναντι 1,5 εκατομμυρίου ευρώ το περυσινό καλοκαίρι.

Στο ρόστερ της Σπάρτακ Τρνάβα υπάρχουν 29 παίκτες, 15 εκ των οποίων είναι ξένοι, με συνολική αξία 6,8 εκατομμύρια ευρώ. Πιο… χαρακτηριστικός ο αειθαλής μέσος και αρχηγός Ρόμαν Προχάτσκα, με την μεγαλύτερη αξία ο τερματοφύλακας Μάρτιν Γιάντσεκ, εκτιμάται στα 450.000 ευρώ. Από… κοντά ο Σουηδός αμυντικός Πάτρικ Ενβαντίκε και ο Γεωργιανός χαφ Γκιόργκι Μοϊστραπισβίλι, αμφότεροι αποτιμώνται στα 400.000 ευρώ.

ΤΣΣΚΑ 1948

Η δεύτερη επιλαχούσα, είναι η ΤΣΣΚΑ 1948. Σύνηθες λάθος να την μπερδεύει ο κόσμος με την… άλλη, της Σόφιας. Υπολείπεται, όμως, τόσο σε ιστορία όσο και σε δυναμική. Άλλωστε, η… περί ης ο λόγος, ιδρύθηκε στις 19 Ιουλίου του 2016.

Ανέβηκε τις κατηγορίες σε χρόνο dt, για να φτάσει στα «σαλόνια» του βουλγάρικου ποδοσφαίρου την σεζόν 2020-21. Ακολούθησαν η πρόσληψη του «θρύλου» Κράζιμιρ Μπαλάκοφ, που ανέλαβε αργότερα, διευρυμένα, διοικητικά χρέη, για να ξαναγίνει προπονητής μέχρι που παραιτήθηκε το επόμενο καλοκαίρι. Καθώς και η δημιουργία ειδικού σήματος για την περίσταση.

Ειδική μνεία πρέπει να γίνει και στο γεγονός ότι οι «κόκκινοι» ακολουθούσαν την πολιτική του «μόνο γηγενείς ποδοσφαιριστές», μέχρι το 2022. Πρακτική που απέφερε πολλούς υποστηρικτές ανάμεσα στις τάξεις των οπαδών τους αλλά και κριτική για την εκ διαμέτρου αντίθεη διαχείριση του έτερου club της πρωτεύουσας.

Η ΤΣΣΚΑ 1948 τερμάτισε δεύτερη πέρυσι, ενώ φέτος ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα με το εκτός έδρας 2-2 απέναντι στην Σπάρτακ Βάρνας. Το ρόστερ της αποτιμάται στα 16,8 εκατομμύρια ευρώ, απαρτίζεται από 30 παίκτες, με τους… 20 να είναι ξένοι, πλέον. Απέκτησε οκτώ και έχασε 11 ποδοσφαιριστές στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο, χωρίς να βγάλει ή να βάλει χρήματα. Διαθέτει έξι παίκτες με χρηματιστηριακή αξία άνω του εκατομμύριου, με κορυφαίους τον επιτελικό μέσο Μπόρισλαβ Τσόνεφ και τον επιθετικό Μαμαντού Ντιαλό.

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