Απέναντι σε Σπάρτακ Τρνάβα ή ΤΣΣΚΑ 1948 ο Παναθηναϊκός, αν περάσει την Πάκσι

Ο Παναθηναϊκός γνωρίζει πλέον ποιον θα αντιμετωπίσει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, εφόσον πρώτα ξεπεράσει το εμπόδιο της ουγγρικής Πάκσι. Το «τριφύλλι» θα βρει μπροστά του τον νικητή του ζευγαριού Σπαρτάκ Τρνάβα-ΤΣΣΚΑ 1948, δύο ομάδες με διαφορετικά χαρακτηριστικά αλλά κοινό στόχο την ευρωπαϊκή υπέρβαση.

Το πρώτο ματς για τον Παναθηναϊκό έχει οριστεί στις 6 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ, με τη ρεβάνς να ακολουθεί στις 13 του μήνα, είτε στη Σλοβακία είτε στη Βουλγαρία, ανάλογα με το ποιος θα προκριθεί. Η κλήρωση στη Νιόν έδωσε ξεκάθαρο μονοπάτι για τα playoffs, αλλά όλα περνούν από την Πάκσι και τις δύο μάχες που προηγούνται.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.