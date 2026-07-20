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Απέναντι σε Σπάρτακ Τρνάβα ή ΤΣΣΚΑ 1948 ο Παναθηναϊκός, αν περάσει την Πάκσι

Βατή η κλήρωση για την ελληνική ομάδα που είναι το φαβορί και στους δύο γύρους και είναι στο χέρι της η παρουσία στα playoffs του Conference League 

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Παναθηναϊκός Ευρώπη

Ο Παναθηναϊκός γνωρίζει πλέον ποιον θα αντιμετωπίσει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, εφόσον πρώτα ξεπεράσει το εμπόδιο της ουγγρικής Πάκσι. Το «τριφύλλι» θα βρει μπροστά του τον νικητή του ζευγαριού Σπαρτάκ Τρνάβα-ΤΣΣΚΑ 1948, δύο ομάδες με διαφορετικά χαρακτηριστικά αλλά κοινό στόχο την ευρωπαϊκή υπέρβαση.

Το πρώτο ματς για τον Παναθηναϊκό έχει οριστεί στις 6 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ, με τη ρεβάνς να ακολουθεί στις 13 του μήνα, είτε στη Σλοβακία είτε στη Βουλγαρία, ανάλογα με το ποιος θα προκριθεί. Η κλήρωση στη Νιόν έδωσε ξεκάθαρο μονοπάτι για τα playoffs, αλλά όλα περνούν από την Πάκσι και τις δύο μάχες που προηγούνται.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Παναθηναϊκός Conference League
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