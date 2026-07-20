Η Ναϊμέγκεν βρέθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στα προκριματικά του Champions League, συμμετέχοντας σε ένα μεγάλο… θρίλερ στην τελευταία «στροφή» του πρωταθλήματος Ολλανδίας την περασμένη αγωνιστική περίοδο.

Κόντρα στην Γκόου Αχέντ Ιγκλς -την οποία είχε αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός- η νυν αντίπαλος του Ολυμπιακού χρειαζόταν να χάσει βαθμούς η Τβέντε στην έδρα της Αϊντχόφεν και να κάνει εκείνη το καθήκον της.

Και κάπως έτσι, επιβλήθηκε 2-1 των Ιγκλς, την ίδια στιγμή η PSV έκανε πάρτι με σκορ 5-1 στο δικό της παιχνίδι και η Ναϊμέγκεν βρέθηκε στον δρόμο των «ερυθρόλευκων». Η Ναϊμέγκεν βρέθηκε και στον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ολλανδίας διεκδικώντας το πρώτο της τρόπαιο, αλλά η Αϊντχόφεν τη συνέτριψε με το τελικό 5-1.

Το ολλανδικό κλαμπ επιστρέφει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις έπειτα από 17 χρόνια, μέσω της καλύτερης θέσης που έχει καταλάβει ποτέ στην Eredivisie, τερματίζοντας στο τρίτο σκαλί της βαθμολογίας.

Τη σεζόν 2003-2004 βρέθηκε στο Κύπελλο UEFA για να δώσει μόλις δύο παιχνίδια με τη Βίσλα Κρακοβίας και να «χαιρετήσει», ενώ το 2004 παρέστη και στο Intertoto για ένα σύντομο πέρασμα.

Η τελευταία ευρωπαϊκή της εμπειρία ήταν στο Κύπελλο UEFA του '08-'09, όπου μάλιστα πέρασε από τη φάση των ομίλων απέναντι σε Ντινάμο Ζάγκρεμπ, Τότεναμ, Σπαρτάκ Μόσχας και Ουντινέζε, ενώ στους «32» αποκλείστηκε από το Αμβούργο.

Αξίζει να σημειωθεί πως τη δεκαετία του '80 και εν μέσω της χειρότερης περιόδου της ομάδας, έχοντας μάλιστα υποβιβαστεί, έδωσε το «παρών» στο Κύπελλο Κυπελλούχων.

Το τρέχον καλοκαίρι η αντίπαλος του Ολυμπιακού ενισχύθηκε με ελεύθερη μεταγραφή στην επίθεση, αποκτώντας τον Κάι Σέρχαους που είχε αποχωρήσει από τη Φορτούνα Σιτάρντ. Επιπλέον, έχει διαθέσει 1,5 εκατομμύριο ευρώ για τον Τομπάιας Στορμ ώστε να ενισχυθεί αμυντικά.

Λίγα λεπτά μετά την κλήρωση που την έστειλε στον δρόμο του Ολυμπιακού, ανακοίνωσε και τον άλλοτε παίκτη της ελληνικής ομάδας, Εμρέ Μορ, που ούτως ή άλλως συμμετείχε στις προπονήσεις υπό τις οδηγίες του Ντικ Σρόιντερ.

Την ίδια στιγμή, έχει χάσει τους Ουνάλ και Ελ Κατσάτι από τα άκρα της επίθεσης, με σημαντικά ποσά (12,5 εκατ. και 2 εκατ. αντίστοιχα), με τους ποδοσφαιριστές να καταλήγουν σε Λυών και Ρεμς. Το ακριβότερο περιουσιακό στοιχείο του συλλόγου, πάντως, είναι ο 22χρονος χαφ από την Ιαπωνία, Κοντάι Σανό, ο οποίος είχε μετακινηθεί στη Ναϊμέγκεν το 2023 έναντι 450.000 ευρώ και τώρα κοστολογείται στα 12 εκατομμύρια.

Ο προπονητής της, Ντικ Σρόιντερ, βρίσκεται στην άκρη του πάγκου από το καλοκαίρι του 2025 και επιλέγει σύστημα με τριάδα στην άμυνα.

Το γήπεδο της Ναϊμέγκεν είναι το Goffertstadion, όπου βρέθηκε για πρώτη φορά το 1942, αλλά η οριστική μετακίνηση έγινε το 1945, μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Αξίζει να σημειωθεί πως έχει χωρητικότητα 12.500 θέσεων, ενώ το 2021, σε ματς απέναντι στη Φίτεσε, είχε σημειωθεί πτώση μιας κερκίδας, δίχως όμως να υπάρξουν τραυματίες.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.