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Με τον νικητή του Χάμαρμπι-Άντερλεχτ ο ΠΑΟΚ αν περάσει την Ντινάμο Κιέβου

Ο ΠΑΟΚ κληρώθηκε στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League (αν περάσει, φυσικά, την Ντινάμο Κιέβου) με τον νικητή του Χάμαρμπι-Άντερλεχτ

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ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ γνωρίζει πλέον τι τον περιμένει στη συνέχεια του Europa League. Πριν καν μπει στο πρώτο επίσημο ματς της χρονιάς, ο Δικέφαλος έχει μπροστά του ξεκάθαρη εικόνα: Αν ξεπεράσει το εμπόδιο της Ντιναμό Κιέβου, τότε στον 3ο προκριματικό θα βρει μπροστά του τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι-Άντερλεχτ.

Το πλάνο είναι ήδη χαραγμένο. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στην Τούμπα στις 6 Αυγούστου, ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για τις 13 του μήνα, είτε στη Σουηδία είτε στο Βέλγιο -ανάλογα με το ποιος θα προκριθεί.

Προς το παρόν, όμως, όλα περιστρέφονται γύρω από την Πέμπτη. Στις 23/7, ο ΠΑΟΚ παίζει στην Πολωνία απέναντι στη Ντιναμό Κιέβου, με τη ρεβάνς να ακολουθεί στις 30 Ιουλίου στην Τούμπα. Εκεί θα κριθεί αν ο Δικέφαλος θα συνεχίσει το ευρωπαϊκό του ταξίδι στο μονοπάτι του Europa League ή αν θα χρειαστεί να αλλάξει πορεία.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: ΠΑΟΚ
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