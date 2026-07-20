Ο ΠΑΟΚ γνωρίζει πλέον τι τον περιμένει στη συνέχεια του Europa League. Πριν καν μπει στο πρώτο επίσημο ματς της χρονιάς, ο Δικέφαλος έχει μπροστά του ξεκάθαρη εικόνα: Αν ξεπεράσει το εμπόδιο της Ντιναμό Κιέβου, τότε στον 3ο προκριματικό θα βρει μπροστά του τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι-Άντερλεχτ.

Το πλάνο είναι ήδη χαραγμένο. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στην Τούμπα στις 6 Αυγούστου, ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για τις 13 του μήνα, είτε στη Σουηδία είτε στο Βέλγιο -ανάλογα με το ποιος θα προκριθεί.

Προς το παρόν, όμως, όλα περιστρέφονται γύρω από την Πέμπτη. Στις 23/7, ο ΠΑΟΚ παίζει στην Πολωνία απέναντι στη Ντιναμό Κιέβου, με τη ρεβάνς να ακολουθεί στις 30 Ιουλίου στην Τούμπα. Εκεί θα κριθεί αν ο Δικέφαλος θα συνεχίσει το ευρωπαϊκό του ταξίδι στο μονοπάτι του Europa League ή αν θα χρειαστεί να αλλάξει πορεία.

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