Την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά την «επίσημη αγαπημένη» θα έχουν στη Θεσσαλονίκη, καθώς η Ελλάδα θα δώσει φιλικό με το Πουέρτο Ρίκο στο κλειστό της Πυλαίας, στις 16 Ιουλίου.



Ο Βασίλης Σπανούλης, μετά την προπόνηση της Παρασκευής (12/07) μίλησε στους παίκτες του για τη μεγάλη σημασία της διεξαγωγής αυτού του αγώνα αλλά και του ότι ο κόσμος διψάει να παρακολουθήσει την Εθνική.

Δείτε το βίντεο:

«Είναι σημαντικό να σας δει ο κόσμος σε όλη την. Είναι μισή ώρα πτήση η. Είναι ήδη sold-out το παιχνίδι. Ο κόσμος διψάει να σας δει κι αυτό το έχετε πετύχει εσείς.Αυτό είναι μεγάλο πράγμα για την. Να παίξουμε ένα φιλικό ακόμα και να βελτιωθούμε μέσα από αυτή την κατάσταση», ανέφερε αναλυτικά οστους παίκτες του.

