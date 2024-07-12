Λογαριασμός
Έκαμψε την αντίσταση του Μεντβέντεφ και προκρίθηκε ξανά στον τελικό του Wimbledon ο Αλκαράθ

Παρότι βρέθηκε πίσω με 1-0 κόντρα στον Μεντβέντεφ, ο Αλκαράθ αντέδρασε και τελικά πανηγύρισε τη νίκη με 3-1 (7-6, 3-6, 4-6, 4-6), παίρνοντας την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Wimbledon!

Αλκαράθ: Έκαμψε την αντίσταση του Μεντβέντεφ και προκρίθηκε ξανά στον τελικό του Wimbledon

Ξεπέρασε το εμπόδιο του Μεντβέντεφ και προκρίθηκε στον τελικό του Wimbledon ο Αλκαράθ!

Ο απίθανος 21χρονος Ισπανός μπορεί να βρέθηκε πίσω στα σετ, χάνοντας το πρώτο με 7-6, ωστόσο στη συνέχεια βρήκε ρυθμό και επέβαλε την ανωτερότητά του, κατακτώντας τα τρία επόμενα και πανηγυρίζοντας τη νίκη με 3-1 (7-6, 3-6, 4-6, 4-6).

Έτσι, ο Αλκαράθ πάει για να υπερασπιστεί τον τίτλο του στον τελικό της Κυριακής (14/7), όπου θα βρει απέναντι του τον νικητή του ζευγαριού Μουσέτι-Τζόκοβιτς (12/7, 19:05), διεκδικώντας τον τέταρτο τίτλο Grand Slam στην καριέρα του!

Ο Μεντβέντεφ ήταν εκείνος που μπήκε πιο δυνατά στον ημιτελικό, κάνοντας πρώτος break για το υπέρ του 3-1, με τον Αλκαράθ να απαντά με το ίδιο νόμισμα αλλά και τον Ρώσο να σπάει για δεύτερη σερί φορά το σερβίς του αντιπάλου του, περνώντας μπροστά με 4-2 . Ο Ισπανός αντέδρασε ξανά, ισοφαρίζοντας σε 5-5 και 6-6, με το σετ να οδηγειται σε tie-break, εκεί όπου ο Μενρβέντεφ επικράτησε με το επιβλητικό 7-1, κάνοντας το 1-0!

Στη συνέχεια, ο Αλκαράθ ήταν ανώτερος, κάνοντας το 4-1 στο ξεκίνημα του δεύτερου σετ, το οποίο τελικά κατέκτησε με 6-3, ενώ συνέχισε να βρίσκει τις λύσεις και στο τρίτο σετ, κάνοντας το 2-1 και βάζοντας έτσι... πλώρη για τη νίκη. Στο τέταρτο και τελευταίο σετ ο Μεντβέντεφ πάλεψε με όλες του τις δυνάμεις, αλλά τελικά είδε τον αντίπαλό του να φτάνει στο 6-4 και να παίρνει την πολυπόθητη πρόκριση.

