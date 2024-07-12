Ανακοινώθηκαν από την UEFA οι διαιτητές που θα σφυρίξουν τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ για τη φετινή σεζόν!



Όπως έγινε γνωστό, στην πρώτη αναμέτρηση των «πράσινων» με τη νικήτρια του ζευγαριού Μάριμπορ-Μπότεβ Πλόβντιβ, η οποία είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί στην Αθήνα και την Πέμπτη 25 Ιουλίου για τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League, διαιτητής θα είναι ο Ισραηλινός, Ντέιβιντ Φούξμαν, με βοηθούς τους Ομέρ Μπαρμπίρο, Τούβαλ Κολτούνοφ.

Όσο για την πρώτη αναμέτρηση τουμε την ομάδα που θα πάρει την πρόκριση από το ζευγάρι, η οποία θα γίνει μία μέρα νωρίτερα (24/7) στη Θεσσαλονίκη για τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League, διαιτητής θα είναι ο Σλοβένος,, με βοηθούς τους συμπατριώτες του, Νταβίντ Γκάμπροβετς και Τόμαζ Τσέρνε.

