Ο Χάμες κατέρριψε ιστορικό ρεκόρ με την παρουσία του στο φετινό Κόπα Αμέρικα

Φοβερός και τρομερός Χάμες Ροντρίγκες στο φετινό Κόπα Αμέρικα!

Ο πολύπειρος μεσοεπιθετικός που εδώ και χρόνια δυσκολεύεται να βάλει την ποδοσφαιρική του καριέρα στον ίσιο δρόμο, έχοντας ανεπιτυχή περάσματα από Αλ Ραγιάν, Ολυμπιακό και Σάο Πάολο, παρουσιάζεται... αναγεννημένος στα γήπεδα των ΗΠΑ και αποτελεί τον μεγάλο πρωταγωνιστή της Κολομβίας στην πορεία της μέχρι τον μεγάλο τελικό!

Οι Κολομβιανοί θα έχουν ιστορική ευκαιρία να κατακτήσουν το Κόπα Αμέρικα τα ξημερώματα της Δευτέρας (15/7, 03:00), όταν θα αντιμετωπίσουν στο Μαϊάμι την Παγκόσμια Πρωταθλήτρια, Αργεντινή, ενώ σε περίπτωση επιτυχίας θα είναι ο Χάμες, ως αρχηγός, εκείνος που θα σηκώσει πρώτος το πολυπόθητο τρόπαιο!

Μάλιστα, με τις 6 ασίστ που έχει σερβίρει ως τώρα στα 5 παιχνίδια της ομάδας του στη διοργάνωση (με τελευταία στο νικητήριο γκολ στον ημιτελικό με την Ουρουγουάη), ο 33χρονος έσπασε το ρεκόρ του Λιονέλ Μέσι για τις περισσότερες τελικές πάσες σε μία μόνο διοργάνωση.



