«Life Is a Dream»: Το «πρώτο όνειρο» του Άντονι Χόπκινς γίνεται πραγματικότητα

Ο πρωταγωνιστής της «Σιωπής των Αμνών», Άντονι Χόπκινς, έκανε πραγματικότητα ένα όνειρο ζωής υπογράφοντας δισκογραφικό συμβόλαιο σε ρόλο συνθέτη. Ένα πρώτο δείγμα κυκλοφορεί σήμερα.

Το ντεμπούτο άλμπουμ του 88χρονου σταρ του Χόλιγουντ, με τίτλο «Life Is a Dream», αναμένεται στις 21 Αυγούστου από την Decca Classics. Πρόκειται για μια συλλογή από ορχηστρικές συνθέσεις, τις οποίες ο ίδιος έχει δημιουργήσει σε βάθος έξι δεκαετιών.

«Η μουσική ήταν η πρώτη μου επιθυμία, το πρώτο μου όνειρο. Γράφω μουσική σε όλη μου τη ζωή. Κάποια από αυτά τα έργα με συντροφεύουν εδώ και δεκαετίες και εξακολουθώ να επιστρέφω σε αυτά. Όλη μου η ζωή είναι ένα όνειρο. Το να υπογράψω με την Decca είναι η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου», δήλωσε ο βραβευμένος με δύο Όσκαρ ηθοποιός.

Η πρώτη του σύνθεση που αποκαλύπτεται σήμερα έχει τίτλο «Bracken Road» και είναι εμπνευσμένη από τις παιδικές του αναμνήσεις στο Μάργκαμ της νότιας Ουαλίας, καθώς και από τα τοπία, τα λιβάδια και τα βουνά που περιέβαλλαν το πατρικό του σπίτι τη δεκαετία του 1940. Το έργο γράφτηκε αρχικά το 1963, όταν ο Χόπκινς ήταν ακόμα ένας νεαρός ηθοποιός στο θέατρο Liverpool Playhouse.

Σύμφωνα με τον Guardian, η πρωτότυπη μουσική του άλμπουμ ερμηνεύεται από τη διάσημη Philharmonia Orchestra με έδρα το Λονδίνο, υπό τη διεύθυνση του βραβευμένου με Grammy μαέστρου Γκουστάβο Ντουνταμέλ.

Ο κορυφαίος ηθοποιός, ο οποίος γεννήθηκε στο Πορτ Τάλμποτ γράφει μουσική από τα παιδικά του χρόνια, έχοντας ξεκινήσει να παίζει πιάνο από την ηλικία των τεσσάρων ετών.

Ο ίδιος συμπλήρωσε: «Ήταν πραγματικό προνόμιο να συνεργαστώ με τη σπουδαία Philharmonia Orchestra και τους εξαιρετικούς σολίστ, τον τσελίστα Gregorio Nieto και τον πιανίστα Sergio Tiempo. Η βαθύτατη ευγνωμοσύνη και ο σεβασμός απευθύνονται στον μαέστρο Gustavo Dudamel, του οποίου η καλλιτεχνική προσφορά αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτού του μουσικού ταξιδιού. Με τη χαριτωμένη ακρίβεια της μπαγκέτας του, μεταμόρφωσε κάθε νότα δίνοντάς της ένα βαθύ και ανεξίτηλο νόημα, δημιουργώντας ένα γραφικό τοπίο που προσκαλεί τον ακροατή να νιώσει και να φανταστεί κάτι μοναδικά προσωπικό».

Παράλληλα, ο Χόπκινς αποτίει φόρο τιμής στην πατρίδα του με το «My Fatherland», μια σύνθεση που όπως εξήγησε, έγραψε για να τιμήσει το ταπεινό του ξεκίνημα», προσθέτοντας: «Είμαι ο γιος του πατέρα μου, του αρτοποιού».

Πηγή: skai.gr

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