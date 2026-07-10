Κρίστιν Ντέιβις: Η αρχική της αντίδραση στην τεράστια επιτυχία του «Sex and the City»

Η Κρίστιν Ντέιβις θυμάται πόσο είχε ξαφνιαστεί από την συγκλονιστική ανταπόκριση του κοινού τον πρώτο καιρό του «Sex and the City».

Μιλώντας στο νέο επεισόδιο του podcast «Dinner's On Me» με τον Τζέσι Τάιλερ Φέργκιουσον, η διάσημη ηθοποιός παραδέχτηκε ότι πρόσφατα ξαναείδε τη σειρά, αποκτώντας μια εντελώς νέα ματιά για αυτήν.

Όπως εξήγησε, η αρχική της αντίδραση ήταν συγκρατημένη: «Θυμάμαι να σκέφτομαι ότι ήταν μια καλή σειρά, αλλά ταυτόχρονα, όταν ξέσπασε όλος αυτός ο ενθουσιασμός, αναρωτιόμουν:"Μα γιατί ενθουσιάζονται όλοι τόσο πολύ;"», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Ήταν τόσο καταιγιστικό όλο αυτό, που σε έκανε να αναρωτιέσαι συνεχώς τι ακριβώς συμβαίνει», πρόσθεσε.

Η Ντέιβις υποδύθηκε την αθεράπευτα ρομαντική Charlotte York στη σειρά του HBO για έξι σεζόν (συνολικά 94 επεισόδια), σε δύο ταινίες, καθώς και στο σίκουελ «And Just Like That...».

Βλέποντας, όμως, την παραγωγή εκ των υστέρων, εξομολογήθηκε στο podcast ότι η οπτική της άλλαξε, συνειδητοποιώντας το πόσο πρωτοποριακή ήταν για την εποχή της.

«Τώρα βλέποντάς την ξανά μπορώ να είμαι πιο αντικειμενική και να την απολαμβάνω σχεδόν σαν φαν...σε ό,τι αφορά τις ιστορίες και όλο το στήσιμο. Και είναι πραγματικά πολύ καλή», είπε. «Δεν ξέρω αν είχα καταλάβει πόσο διαφορετική ήταν εκείνη την εποχή...δεν ξέρω αν γνώριζα σε ποιο βαθμό έκανε τη διαφορά», σημείωσε.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της στο περιοδικό PEOPLE, η Ντέιβις είχε αποκαλύψει ότι στην ζωή της είναι Charlotte με δόσεις από Carrie. «Είμαι πιο ελεύθερο πνεύμα από την Charlotte, όσον αφορά τις προτεραιότητές μου στη ζωή. Ένας από τους βασικούς της στόχους ήταν πάντα ο γάμος, κάτι που για μένα δεν αποτελούσε προτεραιότητα. Βέβαια, είναι δύσκολο να κρίνεις αντικειμενικά τον εαυτό σου», τόνισε.

Πηγή: skai.gr

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