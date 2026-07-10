Ο Γάλλος δισεκατομμυριούχος Ξαβιέ Νιλ πρόκειται να γίνει ο μεγαλύτερος μέτοχος του Vodafone Group, αφού ο όμιλος τηλεπικοινωνιών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων συμφώνησε να πωλήσει ολόκληρο το μερίδιό του στον βρετανικό τηλεπικοινωνιακό όμιλο έναντι σχεδόν 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Με τη συμφωνία αυτή, ένας από τους πιο δραστήριους επιχειρηματίες της Ευρώπης στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, ο οποίος έχει ταχθεί από καιρό υπέρ της ενοποίησης της κατατεμαχισμένης αυτής βιομηχανίας στην ήπειρο, αποκτά το μεγαλύτερο μερίδιο στη μεγαλύτερη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας της Βρετανίας.

Ο Vega, το όχημα εξαγοράς που ανήκει πλήρως στον όμιλο της οικογένειας Νιλ, ανακοίνωσε ότι συνήψε μια δεσμευτική συμφωνία για να αγοράσει το μερίδιο αυτό, ύψους περίπου 16,2% έναντι περίπου 4,4 δισεκατομμυρίων στερλινών (5,91 δισεκατομμύρια δολάρια).

Ο Vodafone έχει υποβληθεί σε σημαντική αναδιάρθρωση υπό την διευθύνουσα σύμβουλο Μαργκερίτα Ντέλα Βάλε αφότου αυτή ανέλαβε καθήκοντα το 2023. Ο όμιλος αποχώρησε από την Ισπανία και την Ιταλία, επικεντρώνοντας περισσότερο στη Γερμανία, τη Βρετανία και την Αφρική, και ολοκλήρωσε τη συγχώνευσή του με την εταιρεία Three UK, δημιουργώντας τη μεγαλύτερη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας της Βρετανίας.

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής και τις απαραίτητες εγκρίσεις, ο Vega θα γίνει ο κορυφαίος μέτοχος της Vodafone.

Οι μετοχές της Vodafone σημείωσαν αύξηση κατά 12% φθάνοντας τις 110 πένες κατά τις πρώτες σημερινές συναλλαγές.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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