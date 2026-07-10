Αλέξης Τσίπρας: Από τον… «εκρηκτικό ΣΥΡΙΖΑ» στα «μεταγραφικά μπαμ»

Μπορεί στον -ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα, και δεν αναφερόμαστε στον Σωκράτη- ΣΥΡΙΖΑ να επικρατεί εκρηκτική αλά Ιράν ατμόσφαιρα, αλλά, όχι και τόσο μακριά, στην ΕΛΑΣ, επικρατεί αίθριο κλίμα μεταγραφολογίας.

Διανύουμε άλλωστε εποχή μεταγραφών σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, και τα ελληνικά κόμματα δεν πάνε πίσω, καθώς η φετινή «αγωνιστική σεζόν» μπορεί να αρχίσει νωρίτερα (βλέπε εκλογές). Μαθαίνουμε ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η αξιωματική αντιπολίτευση των δημοσκοπήσεων, θα ανακοινώσει την προσχώρηση νέων στελεχών στις τάξεις της.

Την ώρα που πολλά υψηλού προφίλ, πρώην και νυν, στελέχη της Κουμουνδούρου (ονόματα δεν λέμε, υπολήψεις δεν θίγουμε) ξεροσταλιάζουν όχι στον προθάλαμο, αλλά έξω από την πόρτα της ΕΛΑΣ, ο Αλέξης Τσίπρας συνεχίζει ακάθεκτος τις μεταγραφές· ίσως όχι πάντοτε μεταγραφές-βόμβα (αν και ακούγεται ότι επίκεινται μεταγραφικά «μπαμ»), αλλά μεταγραφές με προοπτικές που θεωρούνται χρήσιμες, ειδικά στις τοπικές κοινωνίες.

«Είναι τρελός ο πρόεδρος» που λένε και στο γήπεδο. Κι ας τους άλλους… να εκρήγνυνται.

Φωνές και Κλάματα στην Επιτροπή Δεοντολογίας

Γυαλιά καρφιά φαίνεται πως τα έκανε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στην Επιτροπή Δεοντολογίας, η οποία συνεδρίαζε, έπειτα από αναφορές που σχηματίστηκαν, καθώς οι βουλευτές Ανδρέας Νικολακόπουλος και Μαρία Συρεγγέλα έστειλαν επιστολές με τις οποίες κατήγγειλαν τη συμπεριφορά της προέδρου της «Πλεύσης Ελευθέριας» στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρξε ένα θερμό επεισόδιο μεταξύ της προέδρου της κας Κωνταντοπούλου και της βουλευτή της ΝΔ, Ιωάννας Λυτρίβη, με αποτέλεσμα η δεύτερη να ξεσπάσει σε κλάματα.

«Σταματήστε αυτό το μπούλινγκ!» ακούστηκε να φωνάζει η Ζωή Κωνσταντοπούλου στο προεδρείο. «Αντί να ορθώσουν οι γυναίκες βουλευτές ανάστημα, τα ανέχονται όλα αυτά! Εσύ έχεις σύγκρουση συμφερόντων γιατί είσαι φίλη της Συρεγγέλα!». Τότε, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η βουλευτής της ΝΔ ξέσπασε.

Από το στόχαστρό της δεν ξέφυγε ο Γιώργος Γεωργαντάς. «Κανένας δεν τρομοκρατείται κυρία πρόεδρε! Κανένας! Μιλάω όπως μου μιλάνε!», απάντησε εκείνος, σε εξίσου υψηλούς τόνους.

Το casus belli δεν είναι θέμα κοινής γνώμης, είναι θέμα κρατικής απόφασης

Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι το casus belli εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό πολιτικό και θεσμικό εμπόδιο για οποιαδήποτε ευρωπαϊκή αμυντική συνεργασία της Τουρκίας μεταφέρουν ανώτατες διπλωματικές πηγές, στον απόηχο των δηλώσεων Ερντογάν από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Στην ελληνική πλευρά επισημαίνουν ότι η απειλή πολέμου που διατηρεί σε ισχύ η Τουρκία από το 1995 δεν αποτελεί ζήτημα εσωτερικής πολιτικής αποδοχής ή κοινωνικής συναίνεσης, αλλά επίσημη κρατική θέση, η οποία έχει άμεσες συνέπειες στις σχέσεις Άγκυρας – Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Το casus belli δεν αξιολογείται με όρους δημοφιλίας. Ή υπάρχει ή δεν υπάρχει. Και όσο παραμένει σε ισχύ, αποτελεί δεδομένο που η Ελλάδα θα θέτει σε κάθε ευρωπαϊκή συζήτηση για την αμυντική συνεργασία με την Τουρκία», είναι το μήνυμα που εκπέμπει η Αθήνα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η ελληνική θέση είναι ότι η άρση της απειλής χρήσης βίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για οποιαδήποτε συζήτηση σχετικά με τη συμμετοχή της Τουρκίας σε νέα ευρωπαϊκά αμυντικά εργαλεία, όπως το πρόγραμμα SAFE, χωρίς ωστόσο να θεωρείται από μόνη της επαρκής.

«Η άρση του casus belli είναι αναγκαίος όρος, όχι όμως ο μοναδικός. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα που θα πρέπει να αξιολογηθούν», αναφέρουν χαρακτηριστικά διπλωματικές πηγές, παραπέμποντας στο συνολικό πλαίσιο των ελληνοτουρκικών διαφορών.

Στην Αθήνα σημειώνουν μάλιστα ότι η επιχειρηματολογία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πως το casus belli δεν αποτελεί θέμα που απασχολεί την τουρκική κοινωνία δημιουργεί ένα πρόσθετο ερώτημα: εφόσον πράγματι δεν έχει κοινωνικό κόστος για την τουρκική ηγεσία, τότε γιατί δεν αποσύρεται.

Η ελληνική ανάγνωση είναι ότι η συζήτηση για την ευρωπαϊκή αμυντική αρχιτεκτονική δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από τις βασικές αρχές της ΕΕ, μεταξύ των οποίων η αποχή από απειλές χρήσης βίας μεταξύ κρατών-μελών και υποψήφιων εταίρων.

Παράλληλα, η Αθήνα κρατά σημειώσεις και για το δεύτερο σκέλος των δηλώσεων Ερντογάν. Παρά τη ρητορική περί διαλόγου και αποκλιμάκωσης, ο Τούρκος πρόεδρος επανέφερε τη «Γαλάζια Πατρίδα» ως στοιχείο της τουρκικής στρατηγικής, ενώ άσκησε κριτική στις ελληνικές επιφυλάξεις για πιθανή επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35.

Στο ελληνικό διπλωματικό επιτελείο θεωρούν ότι οι δύο αυτές αναφορές αποτυπώνουν τη βασική αντίφαση της τουρκικής στάσης: από τη μία η προσπάθεια προσέγγισης με τη Δύση και από την άλλη η διατήρηση θέσεων που η Αθήνα θεωρεί ότι αμφισβητούν το υφιστάμενο περιφερειακό πλαίσιο ασφαλείας.

Το μήνυμα, πάντως, που εκπέμπεται από την ελληνική πλευρά είναι ότι η Αθήνα δεν προτίθεται να μετατρέψει το θέμα σε διμερή αντιπαράθεση, αλλά θα αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμο ευρωπαϊκό θεσμικό εργαλείο, ειδικά όταν στο τραπέζι τίθενται ζητήματα κοινής άμυνας και χρηματοδότησης ευρωπαϊκών εξοπλιστικών προγραμμάτων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.