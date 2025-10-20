Ξεκίνησε καλά, πολλοί είπαν πως είναι απλά τυχερή και θα... ξεφουσκώσει, αλλά αυτή συνέχισε απτόητη και η Δευτέρα 20 Οκτωβρίου θα μείνει χαραγμένη για πάντα στην ιστορία της απίθανης Μίαλμπι, από το ψαροχώρι, ονόματι Χάλεβικ, με 1.500 κατοίκους που ολοκλήρωσε το έπος και κατέκτησε για πρώτη φορά το πρωτάθλημα Σουηδίας!

Το θαύμα της συγκρίνεται - χωρίς υπερβολή - με εκείνο της Ελλάδας στο Euro 2004 και της Λέστερ στην Premier League το 2016: άλλωστε εκείνη τη χρονιά που οι «αλεπούδες» κατακτούσαν την Premier League, η σουηδική ομάδα αγωνιζόταν στην τρίτη τη τάξει κατηγορία του ποδοσφαίρου της Σουηδίας.

Ακόμη και με πλήρη διάλυση ήρθε αντιμέτωπη, αλλά το 15% του μπάτζετ της Μάλμε την έσωσε και μετά από όλα αυτά με τη νίκη της απόψε με 2-0 στην έδρα της Γκέτεμποργκ το φοβερό σύνολο του Άντερς Τόστερσον σκαρφάλωσε για το 2025 στην κορυφή του ποδοσφαίρου της χώρας της Σκανδιναβίας.

Οι φιλοξενούμενοι έδειξαν τη λύσσα τους για να γίνουν από σήμερα πρωταθλητές, καθαρίζοντας ουσιαστικά το ματς πριν το πρώτο ημίωρο.

Ο Μπέργκστρομ άνοιξε το σκορ στο 21' και επτά λεπτά αργότερα (27') ο Πέτερσον διπλασίασε τα τέρματα της Μίαλμπι, η οποία δεν απειλήθηκε, έλεγξε το υπέρ της σκορ και το τελευταίο σφύριγμα της λήξης τη βρήκε πρωταθλήτρια, αφού εκτοξεύτηκε στο +11 από τη δεύτερη, Χάμαρμπι, τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε.

Τα όνειρα είναι για να πραγματοποιούνται και η Μίαλμπι το απέδειξε περίτρανα και είναι έτοιμη να το απολαύσει στο έπακρο!



Πηγή: skai.gr

