Λάκης Κλεώπας: Πέθανε ο πρώην πρόεδρος του Άρη

Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 81 ετών ο Λάκης Κλεώπας, ο οποίος υπηρέτησε τον Άρη πριν από περίπου μία δεκαετία.



Ο εκλιπών, που αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας, είχε αναλάβει την προεδρία της υπό εκκαθάριση «κίτρινης» ΠΑΕ τη σεζόν 2014/15, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη και μεταβατική περίοδο για τον σύλλογο της Θεσσαλονίκης.

«Η ΠΑΕ Άρης εκφράζει τη θλίψη της για τον θάνατο του, ενός ανθρώπου που συνέδεσε το όνομά του με δύσκολες εποχές του συλλόγου.Ο εκλιπών διετέλεσε πρόεδρος τηςΠΑΕ τη σεζόν 2014-2015, βοηθώντας τονσε μια κρίσιμη καμπή της ιστορίας του.Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον…», αναφέρει η συλλυπητήρια ανακοίνωση του

