Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ανρί: Είδα την Ελλάδα να παίρνει Euro και τη Λέστερ πρωτάθλημα, έτσι φτιάχνονται τα όνειρα

Ο Τιερί Ανρί χρησιμοποίησε την κατάκτηση του Euro 2004 από την Ελλάδα ως παράδειγμα για το ότι όλα μπορούν να συμβούν στο ποδόσφαιρο αν το πιστέψεις αρκετά

Ανρί: Είδα την Ελλάδα να παίρνει Euro και τη Λέστερ πρωτάθλημα

Η Ρεάλ προκρίθηκε στα προημιτελικά του Champions League και θα αντιμετωπίσει εκεί την Άρσεναλ.

O «θρύλος» των «κανονιέρηδων», Τιερί Ανρί, κλήθηκε να σχολιάσει το συγκεκριμένο ζευγάρι και τόνισε πως πάνω απ' όλα η πρώην ομάδα του πρέπει να πιστέψει στη νίκη.

Συγκεκριμένα, ο Γάλλος έφερε ως παράδειγμα τον θρίαμβο της Ελλάδας στο Euro 2004 αλλά και αυτόν της Λέστερ στην Premier League του 2016, λέγοντας πως όλα μπορούν να συμβούν για μία ομάδα που το πιστεύει.

«Αν βρεθείς μπροστά από τη Ρεάλ Μαδρίτης με το σκεπτικό ‘πάμε και βλέπουμε’, μπορείς κάλλιστα να μην πας. Θεωρώ πως πρέπει να μπαίνεις στο γήπεδο πιστεύοντας ότι θα νικήσεις. Έτσι φτιάχνονται τα όνειρα. Έχω δει την Ελλάδα να παίρνει Euro και τη Λέστερ να κατακτά την Premier League», είπε μεταξύ άλλων ο Ανρί.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: πρωτάθλημα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark