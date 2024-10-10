Δεύτερη αποστολή απέναντι σε... Γερμανούς για τον Παναθηναϊκό AKTOR, σε μια από τις πιο δύσκολες στιγμές ολόκληρου του συλλόγου μετά την είδηση του θανάτου του ποδοσφαιριστή του «τριφυλλιού», Τζορτζ Μπάλντοκ.

Μετά το «διπλό» επί της Άλμπα στο Βερολίνο, οι «πράσινοι» υποδέχονται την Μπάγερν Μονάχου, για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας (21:15, ΝοvaSports 4, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6). Το σημαντικότερο, ωστόσο, είναι πως στο ματς αυτό θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια του νέου ΟΑΚΑ, μετά την ανακαίνιση που έγινε στη διάρκεια του καλοκαιριού!

Οι αλλαγές που θα δουν όσοι πάνε στο γήπεδο, θα είναι τουλάχιστον εντυπωσιακές! Το νέο glass floor, που έχει τοποθετηθεί είναι εκπληκτικό, ενώ η εικόνα του γηπέδου έχει αλλάξει πλήρως με τα πράσινα καθίσματα, αλλά και τα led, που έχουν τοποθετηθεί στις κολόνες του γηπέδου και στις προσόψεις του πάνω διαζώματος. Έχουν τοποθετηθεί, επίσης, καινούργια scoreboard, ενώ το νέο cube είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό, θυμίζοντας ΝΒΑ!

Αξίζει να σημειωθεί πως οι ροές του κόσμου στις θύρες έχουν ανεξαρτητοποιηθεί πλήρως, με αποτέλεσμα η είσοδος και η έξοδός τους να είναι πιο σύντομη, ενώ υπάρχουν πια καινούργιες τουαλέτες παντού. Επίσης, οι εσωτερικοί χώροι έχουν ανακαινιστεί πλήρως και έχει γίνει και η στεγανοποίηση της οροφής.

Το νέο VIP lounge είναι ακόμη πιο εντυπωσιακό, όπως και οι νέες σουίτες, που έχουν δημιουργηθεί. Έχουν μπει, τέλος, food tracks και μπουτίκ σε περισσότερα σημεία του γηπέδου, ώστε οι φίλαθλοι να έχουν μεγαλύτερη άνεση και να μη χρειάζεται να μετακινούνται.

Όσον αφορά στα αγωνιστικά, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν προέρχεται από τα «διπλά» σε Βερολίνο και Καρδίτσα, όπου δεν έθελξε με την απόδοσή της, όμως κέρδισε στο «ρελαντί» ξεκινώντας θετικά σε Ευρωλίγκα και πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός στοχεύει να εκμεταλλευτεί το σχετικά «βατό» ξεκίνημά του στη σεζόν ώστε να χτίσει ψυχολογία και να βρει ρυθμό, ωστόσο σε καμία περίπτωση η Μπάγερν δεν είναι ένας εύκολος αντίπαλος.

Πράγματι, οι Βαυαροί, με τον Γκόρντον Χέρμπερτ στον πάγκο και κάποιες σημαντικές προσθήκες στο ρόστερ, όπως ο Γιοχάνες Φόιγκτμαν και ο Σαμπάζ Νέιπιερ, έκαναν το μεγάλο «μπαμ» τη ςπρώτης αγωνιστικής, καθώς νίκησαν 97-89 τη Ρεάλ Μαδρίτης, δείχνοντας πως όποιος τους υποτιμήσει φέτος, θα το «πληρώσει» ακριβά. Στο πρωτάθλημα Γερμανίας, έχουν δώσει 4 αγώνες και έχουν νικήσει τους 3.

Σχετικά με τις απουσίες, οι γηπεδούχοι δεν μπορούν να υπολογίζουν στον Κώστα Αντετοκούνμπο, ενώ κανονικά θα αγωνιστούν οι Μάριους Γκριγκόνις, Ιωάννης Παπαπέτρου, που ξεπέρασαν τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν. Έναν μικροτραυματισμό έχει ο Ομέρ Γιουρτσεβέν, ο οποίος πιθανότατα θα παίξει κανονικά. Για την Μπάγερν, εκτός θα μείνει ο τραυματίας Νιλς Γκιφάι.

Τον αγώνα θα διευθύνουν οι Ούρος Νίκολιτς (Σερβία), Εμίλιο Πέρεθ (Ισπανία) και Έντουαρντ Ουντιάνσκι (Μ. Βρετανία).

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.