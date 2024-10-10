Το «αντίο» των ποδοσφαιριστών του Παναθηναϊκού στον Μπάλντοκ

Η τραγική είδηση του απρόσμενου χαμού του Τζορτζ Μπάλντοκ συγκλόνισε όλο τον κόσμο, αθλητικό και μη, στην Ελλάδα και όχι μόνο...

Οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, προφανώς, δεν θα μπορούσαν να αποτελέσουν την εξαίρεση από αυτό, δεδομένου πως μέχρι και λίγες ώρες πριν τον θάνατο του συμπαίκτη τους βρίσκονταν μαζί του στην προπόνηση του «τριφυλλιού»!

Κάποιοι εξ αυτών φρόντισαν να σπεύσουν στο σπίτι του αδικοχαμένου Μπάλντοκ, μόλις κυκλοφόρησαν τα άσχημα μαντάτα, μαζί με ανθρώπους της ομάδας.

Άλλοι, με συγκινητικά μηνύματα και αναρτήσεις στα social media, θέλησαν να αποχαιρετίσουν τον «δικό τους» Τζορτζ, τον φίλο και συμπαίκτη τους, όπως είχε κάνει νωρίτερα και η ΠΑΕ...

Δείτε κάποια από τα ποσταρίσματα που έκαναν οι Ζέκα, Μπένιαμιν Βέρμπιτς, Μπαρτ Σένκεφελντ, Φίλιπ Τζούριτσιτς, Χόρντουρ Μάγκνουσον, Ρούμπεν Πέρεθ και Τόνι Βιλένα.

