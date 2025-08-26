Το μεσημέρι της Τρίτης (26/08) η Εθνική ομάδα αναχωρεί από το «Ελ. Βενιζέλος» με προορισμό την Κύπρο, εκεί όπου σε δύο ημέρες θα ξεκινήσει το ταξίδι της στο Ευρωμπάσκετ 2025 και στην προσπάθειά της για μια πορεία μέχρι τη ζώνη των μεταλλίων.

Λίγο πριν την αναχώρηση της «γαλανόλευκης» από την Αθήνα, ο Κώστας Σλούκας μίλησε στους εκπροσώπους Τύπου και εξέφρασε την αισιοδοξία του για μια καλή πορεία στο φετινό τουρνουά, κάνοντας ειδική αναφορά στις λύσεις που έχει η Ελλάδα στον «άσο», διαφωνώντας με όσους λένε πως υπάρχει σημαντικό πρόβλημα στα γκαρντ.

Παράλληλα, δήλωσε πως το πιο σημαντικό είναι η Εθνική να καταθέσει ψυχή, να φανεί ανταγωνιστική και με συνέπεια, ώστε να διεκδικήσει τις πιθανότητές της στο τουρνουά.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είναι μεγάλη πρόκληση. Πηγαίνουμε με... κάτω το κεφάλι και κοιτάμε μόνο το πρώτο παιχνίδι. Γενικότερα υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Θέλουμε όλους τους Έλληνες μαζί μας με θετική σκέψη για να καταφέρουμε κάτι όμορφο.

Στα παιχνίδια των νοκ άουτ παίζει σημαντικό ρόλο η τύχη, αλλά νομίζω ότι έχουμε την ικανότητα για να μας βοηθήσει η τύχη. Είναι μακριά ακόμα για να συζητάμε για τα νοκ άουτ παιχνίδια, όπως είπα το πρώτο παιχνίδι με την Ιταλία είναι πολύ σημαντικό για εμάς, είναι μια καλή ομάδα και θα είμαστε έτοιμη στην πρεμιέρα».

Για το αν είναι «must» η πρώτη θέση για την Εθνική μας στον όμιλο:

«Όχι δεν είναι must. Φυσικά και θέλουμε να βγούμε πρώτοι ή δεύτεροι στην πρώτη φάση της διοργάνωσης. Αυτό που πρέπει όμως να κάνουμε είναι να βελτιωνόμαστε παιχνίδι με το παιχνίδι και να χτίζουμε χαρακτήρα, που ήδη από το φιλικά δείξαμε ότι γινόμαστε καλύτεροι».

Για το αν νιώθει ένα «πρέπει» με το δεδομένο πως μια μπασκετική γενιά της χώρας μας δεν έχει πάρει μετάλλιο και οδηγείται προς το φινάλε της καριέρας της:

«Το "πρέπει" το έχει ούτως η άλλως όταν αγωνίζομαι με την Εθνική, όπως και όλα τα παιδιά φυσικά. Δεν κοιτάω αν είναι το τελευταίο τουρνουά για εμένα ή για τη γενιά μας. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να καταθέσουμε ψυχή όπως κάνουμε σε κάθε τουρνουά και όπως είπα, υπάρχει αισιοδοξία για κάτι όμορφο φέτος».

Για το ζήτημα στον «άσο» και αν είναι έτοιμος να σηκώσει όλο το βάρος:

«Δεν έχουμε τόσο θέμα όσο το συζητάτε εσείς. Υπάρχουν ποιοτικοί παίκτες όπως ο Τολιόπουλος που έχει δείξει μεγάλη πρόοδο τα τελευταία χρόνια. Είναι ο Κατσίβελης που με την εμπειρία του μπορεί να βοηθήσει σε καίρια σημεία. Και ο κόουτς βγάζει... λαγούς από το καπέλο του, κατεβάζει την μπάλα ο Γιάννης. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τόσο σημαντικό πρόβλημα στον «άσο». Το σημαντικό για εμάς είναι να φανούμε ανταγωνιστικοί και να διεκδικήσουμε τις πιθανότητές μας στο τουρνουά, αλλά και να έχουμε συνέπεια».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.