Μια ακόμα τιμητική αναφορά αλλά και απόδειξη, συνάμα, της τεράστιας αξίας του Γιάννη Αντετοκούνμπο έρχεται από τις ΗΠΑ.

Με το CBS να φτιάχνει τη λίστα με τους καλύτερους παίκτες του 21ου αιώνα στο ΝΒΑ και τον Greek Freak όχι μόνο να συμπεριλαμβάνεται σε αυτήν, αλλά να φιγουράρει και στην 7η θέση.

Είναι χαρακτηριστικό, μάλιστα, ότι ο Αντετοκούνμπο έχει αφήσει πίσω του τόσο τον «τεράστιο» έτερο Ευρωπαίο, Ντιρκ Νοβίτσκι, όσο και… εγχώριους παικταράδες όπως οι Κέβιν Ντουράντ, Κέβιν Γκαρνέτ και Ντουέιν Γουέιντ.

Για την ιστορία, στην κορυφή της σχετικής λίστας του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου βρίσκεται ο Λεμπρόν Τζέιμς, με τον Στεφ Κάρι να είναι δεύτερος και την τριάδα να κλείνει με τον Τιμ Ντάνκαν.

Αναλυτικά η λίστα:

1. Λεμπρόν Τζέιμς

2. Στεφ Κάρι

3. Τιμ Ντάνκαν

4. Νίκολα Γιόκιτς

5. Σακίλ Ο’Νιλ

6. Κόμπι Μπράιαντ

7. Γιάννης Αντετοκούνμπο

8. Κέβιν Ντουράντ

9. Κέβιν Γκαρνέτ

10. Ντιρκ Νοβίτσκι

11. Ντουέιν Γουέιντ

12. Κρις Πολ

13. Καουάι Λέοναρντ

14. Στιβ Νας

15. Τζέιμς Χάρντεν

16. Λούκα Ντόντσιτς

17. Τζέισον Κιντ

18. Ντουάιτ Χάουαρντ

19. Άντονι Ντέιβις

20. Άλεν Άιβερσον

21. Τρέισι ΜακΓκρέιντι

22. Ντέιμιαν Λίλαρντ

23. Τζέισον Τέιτουμ

24. Σάι Γκίλτζους-Αλεξάντερ

25. Ράσελ Γουέστμπρουκ

