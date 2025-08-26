Τσέντι Όσμαν: Από τα παρκέ στα γκολάκια με στυλ

Στην έναρξη του Eurobasket 2025, ο Τσέντι Όσμαν έκλεψε τις εντυπώσεις όχι μόνο στο παρκέ αλλά και με την μπάλα στα πόδια. Στην επίσημη φωτογράφηση της Τουρκίας έπαιξε ποδόσφαιρο σάλας, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα με στυλ. Η κίνηση αυτή προκάλεσε χαμόγελα και ενθουσιασμό, δείχνοντας την ευχέρεια και την αυτοπεποίθηση του σταρ της ομάδας.

