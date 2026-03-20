Σλούκας: Αντίστροφη μέτρηση για να περάσει τον Σπανούλη

Ο Κώστας Σλούκας βρίσκεται πολύ κοντά στο να ανέβει ακόμα πιο ψηλά στη λίστα των κορυφαίων σκόρερ όλων των εποχών.

Ο 36χρονος αρχηγός του Παναθηναϊκού δεν ξεχωρίζει μόνο για τη δημιουργία του — άλλωστε είναι δεύτερος σε ασίστ καριέρας με 2.035, πίσω μόνο από τον Νικ Καλάθης της Παρτιζάν (2.225) — αλλά και για την εκτελεστική του ικανότητα.

Με τον Νίκολα Μίροτιτς εκτός λόγω τραυματισμού, η τέταρτη θέση της σχετικής λίστας είναι πλέον πολύ κοντά, ενώ δεν αποκλείεται να φτάσει ακόμα και στην τρίτη.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.