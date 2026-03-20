Στο στόχαστρο των ηγετών του κράτους του Ιράν έχει μπει για τα καλά ο Σαρντάρ Αζμούν. Ο σπουδαίος στράικερ φωτογραφήθηκε με τον κυβερνήτη του Ντουμπάι, Μοχάμεντ μπιν Ρασίντ Αλ Μακτούμ.

Αυτό έφερε τεράστιες αντιδράσεις μεταξύ των ανώτατων ηγετών του Ιράν καθώς τα ΗΑΕ και άλλες χώρες του περσικού κόλπου αποτελούν «εχθρούς» της χώρας του Αζμούν. Το Ιράν έχει εξαπολύσει επιθέσεις με ρουκέτες και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στα Εμιράτα μετά τις αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ, οι οποίες σκότωσαν τον Ανώτατο Ηγέτη της χώρας, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Διαβάστε όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχει αποφασιστεί η αποπομπή του Αζμούν από την εθνική ομάδα, με τον έμπειρο φορ να θεωρείται ως προδότης για τη χώρα του Ιράν.

«Είναι ατυχές το γεγονός ότι δεν έχεις αρκετή λογική για να καταλάβεις τι είδους συμπεριφορά είναι κατάλληλη σε μια δεδομένη στιγμή», είπε ο Μοχάμεντ Μισάγκι, σχολιαστής ποδοσφαίρου που εναντιώθηκε στα όσα έκανε ο Αζμούν, ο οποίος μάλιστα αφαίρεσε τις φωτογραφίες από το instagram του με την εθνική ομάδα του Ιράν.

«Δεν πρέπει να μασάμε τα λόγια μας με τέτοιους ανθρώπους. Θα έπρεπε να τους πούμε ότι δεν είναι άξιοι να φορούν τη φανέλα της εθνικής ομάδας. Δεν πρέπει να δείχνουμε υπομονή σε τέτοιες παιδικές συμπεριφορές. Οι παίκτες της εθνικής ομάδας θα πρέπει να είναι άνθρωποι που ψάλλουν περήφανα τον εθνικό ύμνο και αξίζουν να φορούν τη φανέλα του Ιράν», συμπλήρωσε.

O Σαρντάρ Αζμούν αγωνίζεται εδώ και δυόμιση έτη στην Σαμπάμπ Αλ Αχλί. Με το εθνόσημο στο στήθος έχει μετρήσει 91 συμμετοχές, σκοράροντας 57 τέρματα και αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους και σπουδαιότερους παίκτες της πρόσφατης ιστορίας στην εθνική ομάδα του Ιράν.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.