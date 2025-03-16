Οι πιθανότητες και τα δεδομένα για την ενδεχόμενη επιστροφή Ποντένσε στον Ολυμπιακό

Έντονη συζήτηση προκάλεσε η παρουσία του Ντάνιελ Ποντένσε στο ΣΕΦ, στο περιθώριο του αγώνα του μπασκετικού Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό για την 29η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Πορτογάλος εκμεταλλεύτηκε τη διακοπή του πρωταθλήματος της Σαουδικής Αραβίας, λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων, και ήρθε στην Ελλάδα για να δει το «αιώνιο» ντέρμπι.

Άλλωστε, πολλές φορές είχε βρεθεί στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για να δει αγώνες της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα τα προηγούμενα χρόνια που ήταν στο ποδοσφαιρικό τμήμα.

Το τετ-α-τετ με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος έδωσε αγώνα για να μείνει ο παίκτης στην ομάδα, αλλά τελικά αποδέχθηκε την εξαιρετική πρόταση που είχε από την Αλ Σαμπάμπ.

Όπως σημειώνει το «Φως των Σπορ», η παρουσία του Ποντένσε στο ΣΕΦ δεν είναι τυχαία. Και μένει να φανεί πότε θα επιστρέψει ξανά στον Ολυμπιακό, τον οποίο έχει στην καρδιά του και συχνά παρακολουθεί αγώνες από τη Σαουδική Αραβία.

Το ίδιο δημοσίευμα υποστηρίζει πως και οι Πειραιώτες έχουν στα υπ’ όψιν τους τον Ποντένσε, για τον οποίο οι Άραβες δαπάνησαν 6 εκατ. ευρώ για την απόκτησή του, παραχωρώντας ένα μεγάλο ποσοστό μεταπώλησης (35%) στη Γουλβς από την οποία τον αγόρασαν και παράλληλα έχει προσφερθεί ένα τεράστιο οικονομικά συμβόλαιο στον ποδοσφαιριστή.

