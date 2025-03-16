Παναθηναϊκός: Στέκεται ως «Επτάστερος», περιμένει ενισχύσεις με Λεσόρ – Γιούρτσεβέν, πότε επιστρέφουν

Ο Παναθηναϊκός είχε την ατυχία να χάσει κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν τα δύο βασικά του πεντάρια. Αρχικά τον Ματίας Λεσόρ, ο οποίος λείπει από τις αρχές του Δεκέμβρη μέχρι και σήμερα. Και μετά τον Ομέρ Γιούρτσεβεν, ο οποίος στα μέσα του Ιανουαρίου χτύπησε και ακόμα δεν έχει επιστρέψει. Αμφότεροι υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς, ειδικά ο Γάλλος.

Ο βοηθός του Εργκίν Αταμάν φωτογράφησε εχθές την επιστροφή του Γιούρτσεβεν, καθώς ο Τούρκος σέντερ έχει ανεβάσει ρυθμούς στην προπόνηση και η επάνοδός του στην αγωνιστική δράση θα γίνει μέσα στις επόμενες μέρες.

