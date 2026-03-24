Έρευνα και πειθαρχική διαδικασία ξεκινά από σήμερα η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Τσεχίας, σε συνεργασία με τις αρχές της χώρας.

Στο μικροσκόπιο της έρευνας βρίσκονται σύλλογοι, παράγοντες, ποδοσφαιριστές και διαιτητές για εμπλοκή σε κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού, με τους περισσότερους από τους υπόπτους αυτή τη στιγμή να λαμβάνουν προσωρινή απαγόρευση ενασχόλησης με το ποδόσφαιρο.

Ο γενικός εισαγγελέας Ραντίμ Ντραγκούν επιβεβαίωσε ότι οι εθνικές και περιφερειακές αρχές διενεργούν έρευνες σε ακίνητα και ανακρίνουν άτομα σε σχέση με την υπόθεση. Δήλωσε πως η έρευνα επικεντρώνεται για φερόμενη «διαφθορά και δόλια συμπεριφορά σε σχέση με στοιχήματα σε αθλητικούς αγώνες».

Τον Μάρτιο του 2024, μια έκθεση του Sportradar κατέταξε την Τσεχία ως την χώρα με τον υψηλότερο αριθμό χειραγωγημένων αθλητικών αγώνων στην Ευρώπη, κατατάσσοντας την παγκόσμια δεύτερη μόνο πίσω από τη Βραζιλία.

Υπάρχουν τουλάχιστον 47 ύποπτοι που εξετάζονται για δωροδοκία και χειραγώγηση αγώνων, με τις αρχές να αναλαμβάνουν δράση για να διαπιστώσουν εάν οι κατηγορίες που υπάρχουν είναι βάσιμες. Περισσότερες λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει προς το παρών γνωστές, ωστόσο καθημερινώς ολοένα και περισσότερα νέα θα βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Όλα αυτά έρχονται λίγους μήνες μετά το σκάνδαλο που ξέσπασε στην Τουρκία, ενώ και η ομοσπονδία της Αυστραλίας είχε επιβάλει ποινές σε ποδοσφαιριστές για τον ίδιο λόγο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.