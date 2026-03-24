Ο Ολυμπιακός έχει σκοπό μετά το τέλος της φετινής σεζόν να μετακομίσει στο ΟΑΚΑ, καθώς θα κλείσει το «Γ. Καραϊσκάκης» για εργασίες, με σκοπό την αύξηση της χωρητικότητάς του.

Πρόθεση των «ερυθρόλευκων» είναι να αγωνιστούν στο ΟΑΚΑ, τόσο στις εγχώριες όσο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ωστόσο το θέμα που προκύπτει έχει να κάνει με την σύμβαση για «αποκλειστική χρήση» του σταδίου για ποδοσφαιρικού που έχει υπογράψει ο Παναθηναϊκός με το Ολυμπιακό Στάδιο.

Η συγκεκριμένη σύμβαση ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027. Όπως έχουν ανακοινώσει οι «πράσινοι» θα χρησιμοποιήσουν το ΟΑΚΑ και τη νέα σεζόν και στους αγώνες του πρωταθλήματος και του Κυπέλλου.



Το θέμα είναι ότι για να γίνει η… μετακόμιση των «ερυθρόλευκων» θα πρέπει να υπάρξει η συναίνεση των «πράσινων»

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.