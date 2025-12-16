Άνοιξε ο ασκός του Αιόλου στην Τουρκία για το σκάνδαλο στοιχηματισμού: Ποινές σε 224 ποδοσφαιριστές και 24 διαιτητές

Το ποδόσφαιρο της Τουρκίας συνεχίζει να συγκλονίζεται από το σκάνδαλο του παράνομου στοιχηματισμού, που έχει προκαλέσει τεράστιες αναταράξεις και φέρνει στο φως συνεχώς νέες υποθέσεις. Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ομοσπονδίας ανακοίνωσε νέες ποινές, τιμωρώντας συνολικά 224 ποδοσφαιριστές και 24 διαιτητές.



Η υπόθεση είχε αποκαλυφθεί το φθινόπωρο, όταν ήρθαν στο φως στοιχεία που εμπλέκουν όχι μόνο παίκτες και διαιτητές, αλλά και παράγοντες ομάδων. Περισσότεροι από 1.000 ποδοσφαιριστές παραπέμφθηκαν στη δικαιοσύνη, ανάμεσά τους και γνωστά ονόματα, όπως ο Ερέν Ελμαλί της Γαλατάσαραϊ, ο οποίος αποκλείστηκε ακόμη και από την εθνική ομάδα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, από τους 224 ποδοσφαιριστές που τιμωρήθηκαν, οι 197 είναι ερασιτέχνες, ενώ πέντε από τους διαιτητές που βρέθηκαν στο στόχαστρο σφυρίζουν στην Α' κατηγορία. Οι ποινές κυμαίνονται από 45 ημέρες έως και έναν χρόνο αποκλεισμού από κάθε ποδοσφαιρική δραστηριότητα.



Το σκάνδαλο έχει πέσει σαν βόμβα στο τουρκικό ποδόσφαιρο και όλα δείχνουν πως θα παραμείνει στην επικαιρότητα για καιρό, καθώς οι έρευνες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη και δεν αποκλείεται να υπάρξουν νέες αποκαλύψεις και τιμωρίες.



Η ανακοίνωση της Πειθαρχικής Επιτροπής:



«Στη συνεδρίαση του Επαγγελματικού Ποδοσφαιρικού Πειθαρχικού Συμβουλίου με ημερομηνία 16/12/2025 και αριθμό 37, το ακόλουθο ζήτημα παραπέμφθηκε στο Συμβούλιό μας σύμφωνα με το άρθρο 57 του Πειθαρχικού Κανονισμού Ποδοσφαίρου (FDT)… 197 ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές, οι οποίοι είτε περιλαμβάνονται στις λίστες της ''Ομάδας Α'' είτε δύνανται να αγωνιστούν σε επαγγελματικούς αγώνες με τη συμπερίληψή τους στο ρόστερ, σύμφωνα με τους κανονισμούς των αντίστοιχων διοργανώσεων. Πέραν των 1.024 ποδοσφαιριστών που παραπέμφθηκαν στην PFDK στις 10/11/2025, ολοκληρώθηκαν επίσης οι έρευνες για 27 ποδοσφαιριστές».

PFDK, 224 futbolcuya ve 24 hakeme bahis cezası verdihttps://t.co/BS5ZfLB43x — ANKA Haber Ajansı (@ankahabera) December 16, 2025

