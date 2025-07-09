Σημαντική μέρα η σημερινή για τον μπασκετικό Ολυμπιακό.

Όπως έχει ανακοινωθεί, οι ιδιοκτήτες της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, θα τεθούν στη διάθεση διάφορων Μέσων και δημοσιογράφων, στο πλαίσιο της παρουσίασης της χορηγικής συνεργασίας των Πειραιωτών με την εταιρία «ΑρρένΑ», η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο των φυσικών μεταλλικών νερών, με ιδιοκτήτρια την οικογένεια των Παναγιώτη και Νίκου Τσάκου.

Η συνέντευξη Τύπου θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο «Grand Hyatt» και είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 14:00.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός αναμένεται να αποκαλύψουν λεπτομέρειες σχετικά με τη συνεργασία τους με την οικογένεια Τσάκου, μια συμφωνία που ήδη γνωρίζουμε ότι θα είναι για τρία χρόνια και ότι θα αποφέρει πολλά εκατομμύρια στα ταμεία των «ερυθρόλευκων».

Ωστόσο, με δεδομένο ότι οι αδερφοί Αγγελόπουλοι θα τεθούν στη διάθεση των δημοσιογράφων, αναμένεται να υπάρξουν διάφορα ερωτήματα σχετικά με «καυτά» θέματα που αφορούν την ομάδα, οπότε κατά πάσα πιθανότητα θα λάβουμε και σημαντικές απαντήσεις.

Ένα από τα θέματα που αναμένεται να τεθούν στο… τραπέζι, είναι αυτό του ΣΕΦ. Με τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, να έχει δηλώσει πολλές φορές την πρόθεση της κυβέρνησης να δώσει το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στους Πειραιώτες, αναμένεται να μάθουμε τι ισχύει με την πορεία των διαπραγματεύσεων.

Επιπλέον, πιθανότατα θα μάθουμε περισσότερα όσον αφορά τον μεταγραφικό σχεδιασμό του Ολυμπιακού και για τις προσπάθειες που γίνονται για την απόκτηση point guard και center, αλλά και για το θέμα του Φίλιπ Πετρούσεφ, το μέλλον του οποίου δεν έχει ξεκαθαρίσει.

Τέλος, δεν αποκλείεται οι αδερφοί Αγγελόπουλοι να τοποθετηθούν τόσο για τις εξελίξεις σχετικά με τη δικαστική διαμάχη τους με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρη Γιαννακόπουλο, αλλά και για το ενδεχόμενο του να διοργανωθεί το Final Four της φετινής Ευρωλίγκας στην Αθήνα και στο ΟΑΚΑ.

