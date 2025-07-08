Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Μαθήματα ανάπτυξης, στατικές φάσεις και σε φουλ ρυθμούς ο Τσέριν

Ο Σλοβένος χαφ έβγαλε για πρώτη φορά όλο το πρόγραμμα της προπόνησης στην Αυστρία

Παίκτες Παναθηναϊκού

Η 9η ημέρα προετοιμασίας του Παναθηναϊκού στο Μπαντ Χάρινγκ ολοκληρώθηκε, με τους "πράσινους", πλέον, να στρέφουν την προσοχή τους στο τρίτο φιλικό επί αυστριακού εδάφους, αυτό κόντρα στη Σάλκε, το απόγευμα της Τετάρτης (19:00, Cosmote Sport, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, sport-fm.gr).

Ο Ρουί Βιτόρια είδε τον Άνταμ Τσέριν να συμμετέχει σε φουλ ρυθμούς προγράμματος. Ο Σλοβένος έχει ξεπεράσει πλήρως τις ενοχλήσεις στη γάμπα και για πρώτη φορά στην Αυστρία έβγαλε όλη την προπόνηση.

Μια προπόνηση που ξεκίνησε με το καθιερωμένο ζέσταμα και ασκήσεις τεχνικής, οι οποίες, όπως φαίνεται και στα βίντεο, ήταν απολαυστικές για τους ποδοσφαιριστές.

Στη συνέχεια, η προπόνηση συνεχίστηκε με την ομάδα να χωρίζεται σε δυο γκρουπ, τα οποία ήταν τα εξής:

1ο γκρουπ: Λοντίγκιν (Σταμέλος), Γεντβάι (Λάβδας), Ίνγκασον, Κυριακόπουλος, Βαγιαννίδης, Τσιριβέγια, Σιώπης, Μπακασέτας, Τζούριτσιτς (Μπόκος), Τετέ, Γερεμέγεφ (Νεμπής).

2ο γκρουπ: Καρακασίδης (Ντραγκόφσκι), Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Κώτσιρας, Μλαντένοβιτς, Τσέριν, Μαξίμοβιτς (Μπρέγκου), Κυριόπουλος (Πελίστρι), Μαντσίνι (Λημνιός), Ιωαννίδης (Σφιντέρσκι).

Πηγή: sport-fm.gr

