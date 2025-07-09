Τη βασική παρεξήγηση που απειλεί να «χαλάσει» τη μετακίνηση του Γιόνας Βαλαντσιούνας στον Παναθηναϊκό εξήγησε με ανάρτησή του ο «Spurs Reporter», τονίζοντας πως η αρχική ένταση μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών δημιουργήθηκε από λάθος επικοινωνιακό χειρισμό.

Συγκεκριμένα, όπως τονίζει ο Αμερικανός δημοσιογράφος, ο εκπρόσωπος του παίκτη ενημέρωσε τους «πράσινους» ότι οι Νάγκετς προτίθενται να αφήσουν ελεύθερο τον Βαλαντσιούνας, χωρίς όμως να έχει προηγηθεί συνεννόηση με την ομάδα. Το Ντένβερ αιφνιδιάστηκε, εκτιμώντας ότι η στάση του ατζέντη ήταν πρόωρη και πιθανώς προσβλητική. Ωστόσο, οι εντάσεις έχουν πλέον εκτονωθεί και όλα δείχνουν πως το θέμα οδεύει προς οριστική επίλυση.

Καταλυτικό ρόλο στη θετική αυτή εξέλιξη παίζει ο Άλ Χόρφορντ. Ο 38χρονος σέντερ, που έμεινε ελεύθερος από τους Σέλτικς, βρίσκεται κοντά στο να ενταχθεί στο ρόστερ των Νάγκετς, προσφέροντας στην ομάδα μια έμπειρη και άμεση λύση στη θέση «5». Αν τελικά υπογράψει στο Ντένβερ, με τους Γουόριορς να ενδιαφέρονται και αυτοί για τον παίκτη, θα ανοίξει αυτόματα ο δρόμος για την αποδέσμευση του Βαλαντσιούνας, η οποία αποτελεί απαραίτητο βήμα για την ένταξή του στον Παναθηναϊκό.

Ο Άλ Χόρφορντ εξετάζει προτάσεις από τους Νάγκετς και τους Ουόριορς, και αυτό είναι στην πραγματικότητα εξαιρετική είδηση για τη σχεδιαζόμενη μετακίνηση του Γιόνας Βαλαντσιούνας στην Ελλάδα. Το Ντένβερ έχει ξαφνικά μπροστά του μια υψηλού επιπέδου βετεράνικη λύση — και αυτό μπορεί… pic.twitter.com/VlElZ5eRrp — SpursRΞPORTΞR (@SpursReporter) July 8, 2025

