Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Βαλαντσιούνας: Ο παίκτης X factor που τον στέλνει Παναθηναϊκό

Ο Αλ Χόρφορντ έχει προτάσεις από Σέλτικς, Γουόριορς και Νάγκετς. Αν επιλέξει το Ντένβερ τότε θα διευκολύνει τον Παναθηναϊκό  

Βαλαντσιούνας

Το Ντένβερ βρήκε στο πρόσωπο του Γιόνας Βαλαντσιούνας τον παίκτη που θα καλύπτει αποδοτικά τον Νίκολα Γιόκιτς όμως ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και ο Παναθηναϊκός είχαν άλλα πλάνα. Του έχουν προσφέρει… γη και ύδωρ και είναι πολύ κοντά σε συμφωνία. 

Οι επιλογές στο ΝΒΑ στην αγορά των ψηλών είναι περιορισμένες και αυτό κάνει επιτακτικό να βρεθεί μια άμεση λύση για τους Νάγκετς καθώς σε περίπτωση που κάνει buy-out στο συμβόλαιο του,τότε οι Νάγκετς μένουν δίχως δεύτερο ψηλό ανάλογης ποιότητας.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός μπάσκετ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark