Βαλαντσιούνας: Ο παίκτης X factor που τον στέλνει Παναθηναϊκό

Το Ντένβερ βρήκε στο πρόσωπο του Γιόνας Βαλαντσιούνας τον παίκτη που θα καλύπτει αποδοτικά τον Νίκολα Γιόκιτς όμως ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και ο Παναθηναϊκός είχαν άλλα πλάνα. Του έχουν προσφέρει… γη και ύδωρ και είναι πολύ κοντά σε συμφωνία.

Οι επιλογές στο ΝΒΑ στην αγορά των ψηλών είναι περιορισμένες και αυτό κάνει επιτακτικό να βρεθεί μια άμεση λύση για τους Νάγκετς καθώς σε περίπτωση που κάνει buy-out στο συμβόλαιο του,τότε οι Νάγκετς μένουν δίχως δεύτερο ψηλό ανάλογης ποιότητας.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.