Σημαντικά προβλήματα για τη Ρέιντζερς ενόψει Παναθηναϊκού

Σημαντικά προβλήματα αντιμετωπίζει η Ρέιντζερς πριν τον Παναθηναϊκό, με αρκετούς παίκτες να είναι αμφίβολοι

Rangers

Την Τρίτη 22 Ιουλίου (21:45), ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στη Γλασκώβη απέναντι στη Ρέιντζερς, στο πρώτο ματς για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Το Ibrox αναμένεται να είναι κατάμεστο, καθώς οι γηπεδούχοι ανακοίνωσαν sold-out, δείγμα της μεγάλης προσμονής για την ευρωπαϊκή αναμέτρηση.

Η ομάδα του Ράσελ Μάρτιν, ωστόσο, έχει να αντιμετωπίσει σημαντικά ζητήματα ενόψει της πρώτης μάχης με τους «πράσινους». Ο τεχνικός των Σκωτσέζων επιβεβαίωσε πως τόσο ο Σιρίλ Ντέσερς – που απασχολεί και μεταγραφικά την ΑΕΚ – όσο και ο Χάμζα Ιγκαμάν δύσκολα θα είναι διαθέσιμοι για το βασικό σχήμα. Ο πρώτος ταλαιπωρείται από τραυματισμό, ενώ ο δεύτερος αντιμετωπίζει προβλήματα με τη βίζα του.

Παράλληλα, αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Θέλο Άασγκααρντ, ο οποίος αντιμετώπισε ενοχλήσεις κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας. Τέλος, όσον αφορά στον νεοαποκτηθέντα εξτρέμ Ντζεϊνί Γκασαμά, δεν αναμένεται να ξεκινήσει, καθώς ενσωματώθηκε καθυστερημένα στην ομάδα και δεν έχει φτάσει ακόμη το επιθυμητό επίπεδο ετοιμότητας.

Πηγή: sport-fm.gr

