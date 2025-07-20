Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αγγλίας έχει ξεκινήσει συνεργασία με την αστυνομία, μετά τις καταγγελίες της Τζες Κάρτερ για σοβαρά περιστατικά ρατσιστικής κακοποίησης που δέχθηκε κατά τη διάρκεια του Euro 2025.

Η διεθνής αμυντικός, μέλος της εθνικής ομάδας από το 2017 με 49 συμμετοχές, αποκάλυψε ότι έγινε αποδέκτης ρατσιστικών επιθέσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Από την αρχή του τουρνουά έχω βιώσει πολλές ρατσιστικές επιθέσεις. Ενώ πιστεύω ότι κάθε οπαδός έχει δικαίωμα στη γνώμη του για την απόδοση και το αποτέλεσμα, δεν συμφωνώ, ούτε πιστεύω ότι είναι εντάξει να στοχοποιούμε την εμφάνιση ή τη φυλή κάποιου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε συνέχεια των γεγονότων, ανακοίνωσε πως αποσύρεται προσωρινά από τα social media: «Ως αποτέλεσμα αυτού, θα κάνω ένα βήμα πίσω από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και θα το αφήσω σε μια ομάδα να το αντιμετωπίσει».

Η FA δήλωσε πως «συνεργάζεται με την αστυνομία για να διασφαλίσει ότι όσοι είναι υπεύθυνοι γι’ αυτό το έγκλημα μίσους θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη».

Παράλληλα, η εθνική ομάδα των γυναικών ανακοίνωσε την απόφαση να σταματήσει την πράξη του γονατίσματος πριν από τους αγώνες, σημειώνοντας: «Είναι σαφές ότι εμείς και το ποδόσφαιρο πρέπει να βρούμε έναν άλλο τρόπο για να αντιμετωπίσουμε τον ρατσισμό».

Την απόφασή της να αποχωρήσει κι εκείνη από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανακοίνωσε και η Λότε Βούμπεν-Μόι, στηρίζοντας τη συμπαίκτριά της.

