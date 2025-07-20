Ημέρα... αφίξεων η σημερινή για τον Άρη. Λίγη ώρα μετά την έλευση του Νοά Σούντμπεργκ, οι Θεσσαλονικείς, υποδέχθηκαν στο αεροδρόμιο, «Μακεδονία» και τον Τίνο Καντεβέρε.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 20:30, ο 29χρονος επιθετικός από τη Ζιμπάμπουε έφτασε στη Θεσσαλονίκη για τους «κίτρινους», με τον τεχνικό διευθυντή του συλλόγου, Κάρλες Ρέγες, να τον υποδέχεται στο αεροδρόμιο.

Θυμίζουμε πως ο Καντεβέρε είχα παρακολουθήσει την πρόβα τζενεράλε του Άρη πριν από μερικές ημέρες με την Ανόρθωση στο «Κλ. Βικελίδης», προτού, ταξιδέψει στη Γαλλία, ώστε να διευθετήσει κάποιες εκκρεμότητες με την ομάδα της Ναντ.

Το μόνο που απομένει πλέον είναι να περάσει αύριο από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και εν συνεχεία να πέσουν οι υπογραφές στο νέο του συμβόλαιο.



