Eurobasket U20: Η Γαλλία στην 3η θέση, κυριάρχησε με 73-62 της Σερβίας

Πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση στον μικρό τελικό, η Γαλλία επικράτησε εύκολα με σκορ 73-62 της Σερβίας και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ U20

Γαλλία - Σερβία

Με το χάλκινο μετάλλιο στις αποσκευές της θα φύγει η εθνική ομάδα Νέων της Γαλλίας από το Ηράκλειο της Κρήτης. Το βράδυ της Κυριακής (20/07), οι «τρικολόρ» πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση στον μικρό τελικό στο Κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού, επικρατώντας πιο εύκολα από ό,τι δείχνει το τελικό 73-62 της Σερβίας, κατακτώντας έτσι το χάλκινο μετάλλιο στη φετινή διοργάνωση.

Μάλιστα, αυτό ήταν το δέκατο μετάλλιο στην ιστορία των Γάλλων σε αυτή την ηλικιακή ομάδα, έχοντας κατακτήσει στο παρελθόν τρία χρυσά, δύο ασημένια και τέσσερα χάλκινα.

Όσον αφορά την έκβαση του μικρού τελικού, η ομάδα του Μίκαελ Κριστόφ Αΐ έφτασε στη νίκη χάρη στο πολύ καλό της 20λεπτο στη δεύτερη και τρίτη περίοδο, εκεί όπου το επιμέρους σκορ ήταν 36-22.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Μαϊστόροβιτς με 15 πόντους και 7 ριμπάουντ, με τους Λ' Ετάνγκ (14π., 6ρ.) και Ντομό (10π., 7ρ.) να ακολουθούν σε απόδοση. Για τους Σέρβους, ξεχώρισαν οι Νίκολιτς και Γκάσιτς με 16 πόντους ο κάθε ένας.

Τα δεκάλεπτα: 19-17, 30-37, 41-53, 62-73.

Πηγή: sport-fm.gr

