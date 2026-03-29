Η σελίδα Figurei8ht παρουσίασε τις πιθανότητες που έχει κάθε ομάδα της EuroLeague για την τελική κατάταξη στη σεζόν, που μπαίνει στην τελική της ευθεία.

Λαμβάνοντας υπόψη τους πόντους υπέρ και κατά ανά 100 κατοχές, τις επιδόσεις εντός κι εκτός έδρας, το πρόγραμμα που έχουν αλλά και τα αποτελέσματα των δύο προηγούμενων σεζόν, παρουσιάζει με ποσοστά πού μπορούν να καταταγούν οι διεκδικητές της διοργάνωσης.

EuroLeague playoff picture is shifting fast 📈

Here’s what today’s simulations show (Mar 29):



🔒 Top 4 almost locked

🇹🇷 Fenerbahçe | 🇬🇷 Olympiacos | 🇪🇸 Real Madrid



⚔️ 4th spot up for grabs

🇪🇸 Valencia 36%

🇱🇹 Žalgiris 25%

🇬🇷 Panathinaikos 25%



🔥 Top 6 race wide open

23 wins… pic.twitter.com/OWPHSD7qGN — Figurei8ht (@Figurei8ht) March 29, 2026

Όπως αναφέρει, για το πλεονέκτημα έδρας τρεις ομάδες θεωρούνται ουσιαστικά σίγουρες. Η Φενέρμπαχτσε με ρεκόρ 23-11 θεωρείται 99% στο πλεονέκτημα, ενώ ο Ολυμπιακός με 22-12 είναι στο 96% και η Ρεάλ με το ίδιο ρεκόρ είναι στο 81%. Από εκεί και πέρα, περισσότερες πιθανότητες για την τετράδα, 36%, έχει η Βαλένθια, ενώ από 25% έχουν Ζαλγκίρις και Παναθηναϊκός, με το «τριφύλλι» να έχει εκτοξεύσει τις πιθανότητές του τις τελευταίες τρεις εβδομάδες από εκεί που ήταν… ξεγραμμένο.

Σε ό,τι αφορά στη μάχη για την εξάδα, με 23 νίκες θα είναι μια ομάδα κατά 99% στο Top 6, ενώ με 22 κατά 43%. Φενέρ και Ολυμπιακός θεωρούνται 100% στην πρώτη εξάδα, ενώ ακολουθούν η Ρεάλ με 96% και η Βαλένθια με 71%. Η Ζαλγκίρις είναι στο 60%, ο Παναθηναϊκός στο 54%. Η Μπαρτσελόνα στο 39% και η Χάποελ στο 34%. Από τις ομάδες εκτός δεκάδας, πιθανότητες για το Top 6, αλλά μόλις 4%, έχει μόνο η Μακάμπι.

Όσο για το Top 10, οι 21 νίκες εξασφαλίζουν κατά 93% πως μια ομάδα δεν μένει εκτός play in, ενώ οι 20 δεν θα φτάσουν λογικά. Στο 100% είναι Φενέρ, Ολυμπιακός και Ρεάλ, στο 99% η Βαλένθια, στο 98% η Ζαλγκίρις, στο 96% ο Παναθηναϊκός, στο 94% η Μπαρτσελόνα, ενώ από 89% έχουν Μονακό και Χάποελ Τελ Αβίβ και ο Ερυθρός Αστέρας 79%. Από τις ομάδες εκτός δεκάδας, πιθανότητες για τα play in δίνονται 43% σε Μακάμπι, 3% σε Ντουμπάι BC και 9% σε Αρμάνι Μιλάνο.



