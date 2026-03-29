GP Ιαπωνίας: Ξανά νικητής ο τρομερός και... τυχερός Αντονέλι - Εκτός βάθρου ο Ράσελ, επέστρεψε ο Πιάστρι

Τι κάνει; Μπορεί να τον ευνόησε η τύχη και το safety car να του χάρισε ένα pit-stop, αλλά ο Κίμι Αντονέλι έγινε ο νεαρότερος οδηγός που ηγείται του πρωταθλήματος της F1. O 19χρονος νίκησε και στην Ιαπωνία, 2η διαδοχική νίκη μετά την Κίνα!

Εκτός βάθρου ο ομόσταυλός του στη Mercedes, Τζορτζ Ράσελ, που τα έβαλε με τη δική του τύχη, αφού είχε μπει στα pits λίγο πριν το αυτοκίνητο ασφαλείας.

Δεύτερος είδε την καρό σημαία ο Πιάστρι, στο πρώτο GP που καταφέρνει να εκκινήσει, 3ος ο Λεκλέρ και 2ο βάθρο στη σεζόν μετά από θεαματικές μάχες με τον Χάμιλτον, τον οποίο πέρασε τελικά και ο Νόρις, που τερμάτισε 5ος.

Συνεχίζει την καλή της παρουσία η Alpine, με τον 7ο Γκασλί να αφήνει 8ο τον Φερστάπεν, βαθμούς πήρε η Racing Bulls με τον 9ο Λόσον, τη 10άδα των βαθμών έκλεισε ο Οκόν με τη Haas.

Επόμενο ραντεβού για την F1 το τριήμερο 1-3 Μαΐου στο Μαϊάμι, καθώς τον Απρίλη δεν υπάρχει δράση, καθώς δεν θα διεξαχθούν τα GP σε Σαουδική Αραβία και Μπαχρέιν.

Η εξέλιξη του αγώνα:

Θεαματική ήταν η εκκίνηση και καταστροφική για τις δύο Mercedes. Ο Πιάστρι από 3ος πέρασε πρώτος με τον Λεκλέρ να περνά 2ος, τον Νόρις 3ο και τον Αντονέλι από την Pole να πέφτεις 6ος, και ο Ράσελ 4ος.

Σύντομα ο Ράσελ θα επιτεθεί για να περάσει 2ος, ενώ πιο πίσω ο Φερστάπεν κέρδισε νωρίς δύο θέσεις για να ανέβει 11ος.

Θεαματική μάχη στον 8ο γύρο μεταξύ Πιάστρι και Ράσελ με τον Βρετανό να περνά πρώτος για λίγο, αφού ο Αυστραλός, που είχε φορτίσει την μπαταρία του, επανάκτησε την πρωτοπορία. Πιο πίσω ο Αντονέλι κατάφερε να περάσει στον 12ο γύρο τον Νόρις για να ανέβει 4ος.

Πρώτος στα pits μπήκε ο Νόρις, ακολούθησαν Λεκλέρ και Πιάστρι. Το αυτοκίνητο ασφαλείας στον 22ο γύρο, αφότου ο Μπέρμαν έπεσε στις μπαριέρες, χάλασε τα σχέδια στον Ράσελ που είχε μπει στα Pits λίγο πριν. Μεγάλοι ωφελημένοι Αντονέλι και Χάμιλτον που είχαν μείνει έξω και έκαναν ένα «φθηνό» pit-stop. Πολύ εκνευρισμένος ο Βρετανός της Mercedes, ενώ με την πράσινη σημαία τον πέρασε και ο Χάμιλτον!

Στο 33ο γύρο εγκατέλειψε ο Στρολ, πολλά τα θέματα για την Aston Martin σε ένα ακόμα GP. Υπήρξε κάποιο θέμα με την πίεση νερού.

Δύσκολη ημέρα για τον Ράσελ που μάλλον στη μάχη να περάσει τον Χάμιλτον άδειασε την μπαταρία του με αποτέλεσμα να τον περάσει ο Λεκλέρ στον 39ο γύρο και να τον αφήσει 5ο.

Oscar Piastri crosses the line in second place 🥈



Charles Leclerc hangs on to take third 🥉#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/SiVoDPlSKi — Formula 1 (@F1) March 29, 2026

Ακόμα μία θεαματική μάχη μας χάρισαν οι Ferrari με τον Λεκλέρ να βγαίνει κερδισμένος.

Πάλεψε για το βάθρο στο φινάλε ο Ράσελ, αλλά δεν κατάφερε να περάσει τον Λεκλέρ, ενώ ένα γύρο πριν το φινάλε ο Νόρις προσπέρασε τον Χάμιλτον για να τερματίσει 5ος.



