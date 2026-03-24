Πάλεψε μέχρι τέλους, αλλά έφυγε ηττημένος από την έδρα της Βαλένθια ο Ολυμπιακός.

Μετά από μια αναμέτρηση που ήταν ντέρμπι καθ’ όλη τη διάρκειά της, οι γηπεδούχοι ήταν τελικά αυτοί που χαμογέλασαν τελευταίοι, παίρνοντας τη νίκη με το οριακό 85-84

Από ωραίος, μοιραίος ο Φουρνιέ, ο οποίος ευστόχησε σε μεγάλο τρίποντο για να βάλει τον Ολυμπιακό μπροστά με 13,7'' για το τέλος, όμως στη συνέχεια έκανε φάουλ για τις βολές με τις οποίες οι γηπεδούχοι πήραν το προβάδισμα, ενώ αστόχησε και σε buzzer-beater για τη νίκη.

Έτσι, ο Ολυμπιακός έπεσε στο 22-12, παραμένοντας στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας αλλά βλέποντας τους διώκτες τους να τον πλησιάζουν. Από την άλλη, η Βαλένθια επέστρεψε στις νίκες μετά από τις δύο διαδοχικές ήττες της κόντρα σε Ρεάλ και Μπαρτσελόνα, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 21-12.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Μπαντιό (15π, 4 ασίστ), ενώ διψήφιοι για τους γηπεδούχους ήταν επίσης οι Μοντέρο (13π), Κι (12π) και Σακό (10π), ενώ για τον Ολυμπιακό 17 πόντους είχε ο Βεζένκοφ, έχοντας όμως μόλις 2 στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ 15 πόντους είχε ο Γουόρντ και 12 ο Φουρνιέ.

Το ματς

Με Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ ξεκίνησε το παιχνίδι ο Γιώργος Μπαρτζώκας, αφήνοντας εκτός δωδεκάδας τον ΜακΚίσικ και χωρίς να έχει στη διάθεσή του Τζόζεφ, Λαρεντζάκη, Νετζήπογλου και Φαλ, οι οποίοι δεν ταξίδεψαν στην Ισπανία. Από την άλλη, ο Πέδρο Μαρτίνεθ επέλεξε αρχική πεντάδα με Μπαντιό, Πουέρτο, Τόμπσον, Πραντίγια και Σακό.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Βεζένκοφ να μπαίνει… ζεστός και να έχει τους πρώτους 6 πόντους του Ολυμπιακού, ο οποίος προηγήθηκε με 6-3, ενώ ο Μπαντιό με 5 δικούς του πόντους, έβαλε για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ (8-6) τους γηπεδούχους. Ο Γουόκαπ αρχικά έκανε το 8-9 με καλάθι-φάουλ και στη συνέχεια πήρε επιθετικό φάουλ από τον Πραντίγια, όμως ακολούθησε ένα μπρος-πίσω του, για να έρθει ο Ρίβερς και να «γράψει» το 11-9 με το τρίτο εύστοχο τρίποντο της Βαλένθια.

Ο Ολυμπιακός πέρασε ξανά μπροστά με βολές των Ντόρσεϊ και Μιλουτίνοφ, ενώ ο Βεζένκοφ με ένα… τρελό του τρίποντο έκανε το 13-16, φτάνοντας τους 9 προσωπικούς πόντους! Ο Φουρνιέ με δικό του τρίποντο διαμόρφωσε το 15-19 και ο Τζόουνς κάρφωσε για το 18-21, όμως οι γηπεδούχοι βρήκαν το 5ο τρίποντό τους με δράστη τον Κι, για να περάσουν μπροστά με 23-21, ενώ ο Μουρ σκόραρε για το 25-23 της πρώτης περιόδου.

Ο Τζόουνς ισοφάρισε με hook του και ο Τόμπσον με ευστόχησε από τα 8 μέτρα για το 28-25, ενώ ο Πίτερς απάντησε για το 28-29! Ο Πραντίγια με το έβδομο εύστοχο τρίποντο της Βαλένθια, έκανε το 31-29, ο Γουόρντ δήλωσε «παρών» με 4 σερί πόντους του για να ισοφαρίσει σε 33-33 και ο Πίτερς έκανε το 33-35 μετά από επιθετικό του ριμπάουντ, πριν έρθει ο Βεζένκοφ για να ευστοχήσει σε floater και να γίνει διψήφιος με 11, βάζοντας τον Ολυμπιακό μπροστά με 39-37.

Οι δύο ομάδες συνέχισαν να πηγαίνουν χέρι-χέρι στο σκορ, μέχρι να έρθει ο Βεζένκοφ για να εκμεταλλευτεί μια υπέροχη ασίστ του Ντόρσεϊ και να βάλει τους «ερυθρόλευκους» για πρώτη φορά στο +6 (37-43)! Το σερί των Πειραιωτών έφτασε στο 11-2, για να πάρουν προβάδισμα 9 πόντων (39-48) μετά από το πρώτο τρίποντο του Ντόρσεϊ στην βραδιά! Οι γηπεδούχοι πήραν ανάσα με καλάθι του Τέιλορ, όμως ο Γουόρντ έγινε διψήφιος με δύσκολο floater και ο Τζόουνς μπλόκαρε τον Μοντέρο στη λήξη του δεκαλέπτου, με τον Ολυμπιακό να πηγαίνει στα αποδυτήρια όντας μπροστά με 50-42!

Η τρίτη περίοδος ξεκίνησε με τους Πειραιώτες να μπαίνουν νωθροί και να μην σκοράρουν στα πρώτα 2,5 λεπτά, ενώ η Βαλένθια εκμεταλλεύτηκε την περίσταση, φτιάχνοντας σερί 7-0 και φέρνοντας ξανά το παιχνίδι στον πόντο (49-50). Ο Ολυμπιακός σκόραρε μόλις 2 πόντους από 2 βολές στο πρώτο 5λεπτο της περιόδου και οι γηπεδούχοι έφτιαξαν σερί 12-2 για να περάσουν μπροστά με 54-52, μετά από 5 σερί πόντους του Μπαντιό.

Παγωμένοι επιθετικά οι «ερυθρόλευκοι», σκόραραν μόνο από βολές μέχρι το ρολόι να δείξει 2:47 για τη λήξη της τρίτης περιόδου, χάνοντας και μπόλικα ριμπάουντ στην άμυνα, με τη Βαλένθια όμως να μην μπορεί να ξεφύγει. Μάλιστα, Γουόρντ και Πίτερς με σερί μεγάλα τρίποντά τους έκαναν το 62-67, με τους γηπεδούχους να απαντάν με καλάθι-φάουλ του Πραντίγια και δίποντο του Μπαντιό, πριν έρθει ο Γουόκαπ για να διαμορφώσει το 67-69 με buzzer-beater floater του!

Οι δύο ομάδες δεν κατάφεραν να ευστοχήσουν στα πρώτα 2,5 λεπτά της τέταρτης περιόδου, με τον Τζόουνς να δίνει τη λύση για να διαμορφώσει το 67-71 , ενώ ένα τρίποντο του Φουρνιέ μετά από ιδανική κυκλοφορία, έφερε το 67-74! Ο Μπαντιό έβαλε το πρώτο καλάθι των γηπεδούχων στο δεκάλεπτο, μειώνοντας σε 70-74 με τρίποντό του, ενώ ο Πίτερς εκμεταλλεύτηκε μια υπέροχη ασίστ του Φουρνιέ, για να κάνει το 70-76!

Το ντέρμπι συνεχίστηκε και στα τελευταία λεπτά, με τον Μοντέρο να ισοφαρίζει σε 79-79 και με τη Βαλένθια να τρέχει σερί 14-5 για να προηγηθεί με 81-79, μετά από λάθος του Νιλικίνα και λέι απ του Κι, ενώ ο Βεζένκοφ με δύο βολές του ισοφάρισε, πριιν έρθει ο Μοντέρο για να διαμορφώσει το 83-81. Ο Φουρνιέ με μεγάλο του τρίποντο έκανε το 83-84 με 13,7'' να μένουν για το φινάλε, όμως στη συνέχεια έκανε αχρείαστο φάουλ στον Μοντέρο, ο οποίος τραυματίστηκε και έδωσε τη θέση του στον Ντε Λαρέα, που εκτέλεσε τις βολές για το 85-84. Ο Φουρνιέ ήταν εκείνος που πήρε την τελευταία επίθεση, αστοχώντας όμως σε floater και με τους γηπεδούχους να πανηγυρίζουν τη σημαντική νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 25-23, 42-50, 67-69, 85-84

Τα στατιστικά του αγώνα

