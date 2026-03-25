Σιάο: «Ευλογημένος που αποτελώ μέρος της ιστορίας του Άρη»

Ο Άρης συμπληρώνει σήμερα 112 χρόνια από την ίδρυσή του. Ο Ρίτσαρντ Σιάο γιορτάζει για πρώτη φορά ως μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ, τα γενέθλια του συλλόγου, και έστειλε διαδικτυακά το δικό του μήνυμα.
«Ευλογημένος που αποτελώ μέρος της ιστορίας του Άρη», αναφέρει ο Ασιάτης επιχειρηματίας που έχει αναλάβει την αποστολή να αναγεννήσει την ομάδα μπάσκετ του Άρη.
Πηγή: sport-fm.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.