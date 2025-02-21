Σφιντέρσκι: «Ποτέ δεν έχεις εύκολα παιχνίδια στην Ευρώπη - Είμαστε έτοιμοι»

Ο Παναθηναϊκός κληρώθηκε με τη Φιορεντίνα για τη φάση των 16 του Conference League.



Ο Κάρολ Σφιντέρσκι σχολίασε την κλήρωση του τριφυλλιού, ενώ αναφέρθηκε και στην χθεσινή νίκη επί της Βίκινγκουρ.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Βεβαίως, η Φιορεντίνα είναι ένας μεγάλος αντίπαλος για εμάς. Στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις όλες οι ομάδες είναι μεγάλες και καλούμαστε να δώσουμε το 100%. Ποτέ δεν έχεις εύκολα παιχνίδια στην Ευρώπη. Είμαστε έτοιμοι για αυτά τα ματς. Θυμάμαι το τελευταίο παιχνίδι με την Φιορεντίνα όταν ήμουν στην Βερόνα, κερδίσαμε 2-1, εγώ ήρθα από τον πάγκο.Ελπίζω ότι θα γίνει το ίδιο, θα νικήσουμε και θα περάσουμε. Το Βρότσλαβ είναι όμορφη πόλη, είναι η γενέτειρά μου, έχω το σπίτι μου, θα είναι ωραίο να φτάσουμε στον τελικό εκεί».«Για να είμαι ειλικρινής, φέτος δεν έχω δει παιχνίδια της Φιορεντίνα. Θυμάμαι ότι το πρώτο μου ματς στην Serie A ήταν κόντρα στη Μόντσα. Έπαιζαν άμεσο ποδόσφαιρο σε εκείνο το παιχνίδι.Η Φιορεντίνα έχει φυσικά μεγαλύτερη ποιότητα από τη Μόντσα. Θα είναι σκληρό παιχνίδι, πρέπει να είμαστε επικεντρωμένοι στο 100%, να δείξουμε την ποιότητά μας και να δείξουμε αυτό που μπορούμε να κάνουμε».«Είναι πάντα ωραίο να προκρίνεσαι στην Ευρώπη. Όλοι περίμεναν πριν τα ματς ότι θα προκριθούμε, αλλά μας έδειξαν ότι ποτέ δεν έχεις εύκολα παιχνίδια στην Ευρώπη, όλοι παλεύουν. Είμαι χαρούμενος για την εικόνα, κάναμε πολλές ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο.Είμαι χαρούμενος που μπορώ να βοηθήσω την ομάδα, όπως στο τέλος του αγώνα που πάσαρα στον Τζούριτσιτς, αυτός έκανε το σουτ, ο τερματοφύλακας απέκρουσε και ο Τετέ έκανε το 2-0. Πρέπει να συνεχίσουμε έτσι, είμαι επιθετικός και θέλω να σκοράρω, αλλά όσο η ομάδα συνεχίζει να κερδίζει είμαι ικανοποιημένος με αυτό».

