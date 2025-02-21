Φιορεντίνα: Το Who is Who της Ιταλικής ομάδας

Η Φιορεντίνα θα είναι η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στην φάση των «16» του Conference League, όπως προέκυψε από την κλήρωση, που έγινε το μεσημέρι της Παρασκευής. Οι «πράσινοι» θα βρουν έτσι μπροστά τους τον πιο δυνατό από τους δύο πιθανούς αντιπάλους που είχαν (η άλλη ήταν η Ραπίντ Βιέννης) για τον γύρο αυτό, αλλά και μία ομάδα, που ήταν η περσινή φιναλίστ της διοργάνωσης, κόντρα στην οποία ο Ολυμπιακός κατέκτησε το τρόπαιο.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.