Conference League: Η επέλαση της Τσέλσι θα συνεχιστεί απέναντι στην Κοπεγχάγη

Παρά τα προβλήματά της, τουλάχιστον για τη δεδομένη χρονική περίοδο, η Τσέλσι ξέρει ότι είναι στο δικό της χέρι να φτάσει μέχρι τέλους στο φετινό Conference League. Και μάλιστα, αν το καταφέρει, μόνο εκεί μπορεί να συναντήσει τον Παναθηναϊκό.



Οι «μπλε» του Λονδίνου κληρώθηκαν με την Κοπεγχάγη για τους «16» του τουρνουά, αφού πρώτα οι «πράσινοι» είχαν οδηγηθεί στο δρόμο της Φιορεντίνα, με τη Ραπίντ Βιέννης να πηγαίνει σε μονομαχία με την Μπάνια Λούκα.

Αναλυτικά τα ζευγάρια των «16» του Conference League

Σε περίπτωση πρόκρισης στα, μια εκ τωνθα κληθεί να τα βάλει με τους ισχυρούς Λονδρέζους, ενώ, στους «» θα υπάρξει ραντεβού με μια τωνΓιαγκελόνια – Σερκλ ΜπριζΜόλντε – Λέγκια ΒαρσοβίαςΤσέλιε – ΛουγκάνοΠάφος – ΤζουργκάρντενΠαναθηναϊκός – ΦιορεντίναΜπάνια Λούκα – Ραπίντ ΒιέννηςΜπέτις – ΓκιμαράεςΚοπεγχάγη – Τσέλσι

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.