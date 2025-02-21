Conference League: Η επέλαση της Τσέλσι θα συνεχιστεί απέναντι στην Κοπεγχάγη

Παρά τα προβλήματά της, τουλάχιστον για τη δεδομένη χρονική περίοδο, η Τσέλσι ξέρει ότι είναι στο δικό της χέρι να φτάσει μέχρι τέλους στο φετινό Conference League. Και μάλιστα, αν το καταφέρει, μόνο εκεί μπορεί να συναντήσει τον Παναθηναϊκό.
Οι «μπλε» του Λονδίνου κληρώθηκαν με την Κοπεγχάγη για τους «16» του τουρνουά, αφού πρώτα οι «πράσινοι» είχαν οδηγηθεί στο δρόμο της Φιορεντίνα, με τη Ραπίντ Βιέννης να πηγαίνει σε μονομαχία με την Μπάνια Λούκα.
Σε περίπτωση πρόκρισης στα προημιτελικά, μια εκ των Μόλντε/Λέγκια Βαρσοβίας θα κληθεί να τα βάλει με τους ισχυρούς Λονδρέζους, ενώ, στους «4» θα υπάρξει ραντεβού με μια των Πάφου-Τζουργκάρντεν / Μπάνια Λούκα – Ραπίντ Βιέννης.
Αναλυτικά τα ζευγάρια των «16» του Conference League:
Γιαγκελόνια – Σερκλ Μπριζ
Μόλντε – Λέγκια Βαρσοβίας
Τσέλιε – Λουγκάνο
Πάφος – Τζουργκάρντεν
Παναθηναϊκός – Φιορεντίνα
Μπάνια Λούκα – Ραπίντ Βιέννης
Μπέτις – Γκιμαράες
Κοπεγχάγη – Τσέλσι
Πηγή: sport-fm.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.