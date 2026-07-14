Ένα σενάριο-βόμβα προέκυψε από την Τουρκία και μπλέκει τον ΟΦΗ. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ογκούζ Ορούτς, οι Κρητικοί παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από την περίπτωση του Ζοάο Μάριο. Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τον Τούρκο ρεπόρτερ, ο ΟΦΗ εξετάζει την περίπτωση του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού, ενώ περιμένει να δει αν θα μείνει ελεύθερος για να του καταθέσει πρόταση, καθώς δεν επιθυμεί να δώσει χρήματα στην Μπεσίκτας για την αγορά του. Παρόλα αυτά, οι Κυπελλούχοι Ελλάδας διέψευσαν κατηγορηματικά αυτό το σενάριο, λίγη ώρα μετά τη διαρροή του σεναρίου.

Ο Ζοάο Μάριο ανήκει στον τουρκικό σύλλογο αλλά δεν υπολογίζεται, ενώ την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός στην ΑΕΚ και πέτυχε το γκολ που χάρισε το πρωτάθλημα στους «κιτρινόμαυρους» στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.

Αποτελεί μάλιστα μια περίπτωση που δεν αποκλείεται να πέσει ξανά στο τραπέζι της Ένωσης μέσα στο καλοκαίρι…

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