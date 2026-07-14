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Εργοτάξιο το ΣΕΦ: Σε πλήρη εξέλιξη οι εργασίες ανακατασκευής

Ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί σαφές χρονοδιάγραμμα για τις εργασίες, ωστόσο στόχος του Ολυμπιακού είναι να μπορεί να χρησιμοποιήσει το γήπεδό του πριν το 2027

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ΣΕΦ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται εδώ και περίπου έναν μήνα οι εργασίες για την ανακατασκευή του ΣΕΦ.

Σε πλάνα από τη σελίδα Red Hood φαίνεται πως τα έργα, πέρα από την στεγανοποίηση στην οροφή, εστιάζουν και στην περιοχή που βρισκόταν ο αγωνιστικός χώρος της έδρας του μπασκετικού Ολυμπιακού, καθώς αναμένεται να υπάρξει βύθιση.

Η χωρητικότητα του γηπέδου θα φτάσει περίπου τις 16.000 θέσεις, ενώ θα γίνουν έργα και για την ενεργειακή αναβάθμιση του ΣΕΦ.

Ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί σαφές χρονοδιάγραμμα για τις εργασίες, ωστόσο στόχος του Ολυμπιακού είναι να μπορεί να χρησιμοποιήσει το γήπεδό του πριν την έλευση του 2027. Μέχρι τότε, όλα δείχνουν πως θα φιλοξενείται στη Sunel Arena των Άνω Λιοσίων.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Ολυμπιακός Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας
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