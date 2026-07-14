Μία πυρηνική εγκατάσταση την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) έχει βάλει στο μάτι και μάλιστα αποκάλυψε τα προηγούμενα 24ωρα ότι δεν αποκλείεται να συμπεριληφθεί στους άμεσους στόχους του, είναι το Pickaxe Mountain. Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΙ, αναλύθηκαν οι αντικειμενικές δυσκολίες που υπάρχουν προκειμένου να καταστραφεί το συγκεκριμένο πυρηνικό οχυρό.

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Το Pickaxe Mountain είναι η ονομασία-παρατσούκλι που του έχουν δώσει οι Αμερικανοί αναλυτές, οι οποίοι εδώ και έξι χρόνια βλέπουν τους Ιρανούς να σκάβουν μέσα στους βράχους του βουνού, προκειμένου να φτιάξουν αυτή την υπόγεια εγκατάσταση, που πρακτικά είναι η προέκταση του επίγειου εργοστασίου της Νατάνζ. Οι ίδιοι οι Ιρανοί παραδέχονται ότι εκεί συναρμολογούν φυγοκεντρητές, τα μηχανήματα που από τη μία πλευρά βάζεις ορυκτό και από την άλλη πλευρά βγάζεις εμπλουτισμένο, οπλοποιημένο ουράνιο.

Για ποιο λόγο οι Αμερικανοί δεν έχουν χτυπήσει ακόμη το οχυρό

Κι ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες γνωρίζουν από το 2020 την ύπαρξη της εγκατάστασης, υπάρχουν κάποια προβλήματα που δεν επιτρέπουν την καταστροφή του με μία απλή επιθετική ενέργεια. Είναι κατασκευασμένο σε βάθος 600 μέτρων, κάτω από ένα βουνό που είναι όλο γρανίτης, τον οποίο οι Ιρανοί φαίνεται να... αγαπάνε πάρα πολύ. Αυτό καθιστά το οχυρό άτρωτο σε συμβατικά όπλα, διότι ακόμη και οι μεγαλύτερες διατρητικές βόμβες των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, μπορούν να καταστρέψουν τον γρανίτη το πολύ μέχρι έξι μέτρα.

Με συμβατικούς τρόπους και συμβατικά όπλα δεν μπορεί να καταστραφεί η συγκεκριμένη εγκατάσταση, λοιπόν, αλλά πολλά κάστρα πέφτουν εκ των έσω. Ίσως, να υπάρχει κάποια τέτοια επιχείρηση σε εξέλιξη. Αυτό άφησε να εννοηθεί ο Τραμπ, με όση βαρύτητα και αξιοπιστία μπορεί να έχει αυτή η δήλωση...

Πηγή: skai.gr

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