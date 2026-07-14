Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Τουλάχιστον 50 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά, εκτιμάται ότι έχουν χάσει τη ζωή τους μετά την ανατροπή ενός ξύλινου σκάφους με μετανάστες στα ανοικτά των ανατολικών ακτών της Λιβύης.

Δέκα επιζήσαντες διασώθηκαν κοντά στη νησίδα Ελ Μπαρντά, περίπου 70 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Τομπρούκ, με το σκάφος να μεταφέρει πάνω από 60 άτομα από διάφορες χώρες της υποσαχάριας Αφρικής.

Χθες σωστικά συνεργεία διέσωσαν 24 παράτυπους μετανάστες στα ανοικτά του Τομπρούκ και ανέσυραν τέσσερα πτώματα, ενώ το συγκεκριμένο σκάφος είχε παραμείνει ακυβέρνητο σχεδόν δύο εβδομάδες στα λιβυκά χωρικά ύδατα.

Τουλάχιστον 50 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά, εκφράζονται φόβοι ότι βρήκαν τον θάνατο μετά την ανατροπή σήμερα ενός ξύλινου σκάφους με μετανάστες στα ανοικτά των ανατολικών ακτών της Λιβύης, ανέφεραν δύο πηγές από τις υπηρεσίες ασφαλείας στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Δέκα επιζήσαντες διασώθηκαν κοντά στη νησίδα Ελ Μπαρντά, περίπου 70 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Τομπρούκ, κοντά στα σύνορα με την Αίγυπτο. Σύμφωνα με τις πηγές από τις υπηρεσίες ασφαλείας που επικαλείται το Reuters, στο σκάφος επέβαιναν περισσότεροι από 60 άνθρωποι, προερχόμενοι από διάφορες χώρες της υποσαχάριας Αφρικής.

Χθες Δευτέρα, σωστικά συνεργεία διέσωσαν 24 παράτυπους μετανάστες στα ανοικτά του Τομπρούκ, ενώ ανέσυραν τέσσερα πτώματα από τη θάλασσα. Το σκάφος στο οποίο επέβαιναν έπλεε ακυβέρνητο επί σχεδόν δύο εβδομάδες στα χωρικά ύδατα της Λιβύης, σύμφωνα με πηγές από τις υπηρεσίες ασφαλείας.

Μετά την ανατροπή και τον θάνατο του δικτάτορα Μουάμαρ Καντάφι το 2011, η Λιβύη αποτελεί ένα από τα κύρια σημεία αναχώρησης για πρόσφυγες και μετανάστες που προσπαθούν να ξεφύγουν από τις ένοπλες συγκρούσεις και τη φτώχεια, και να φθάσουν στην Ευρώπη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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