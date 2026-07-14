Επίσημο: Στην Dubai BC έως το 2029 ο Πασκουάλ

Προπονητής της Dubai BC με κάθε επισημότητα είναι ο Τσάβι Πασκουάλ, ο οποίος έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο έως το 2029.

Νωρίτερα, η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον έμπειρο Καταλανό τεχνικό που είχε περάσει από τον Παναθηναϊκό τη διετία 2016-2018, έχοντας κατακτήσει δύο πρωταθλήματα και ένα κύπελλο Ελλάδας.

«Η Dubai Basketball ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Τσάβι Πασκουάλ, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του προπονητή της ομάδας για τα επόμενα τρία χρόνια, έως το 2029.

Ο έμπειρος Καταλανός τεχνικός προέρχεται από την FC Barcelona, όπου εργάστηκε κατά τη διάρκεια της σεζόν 2025/26, οδηγώντας την ομάδα στους τελικούς της Liga ACB.

Ο Πασκουάλ θεωρείται ευρέως ως ένας από τους κορυφαίους προπονητές στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Οι ομάδες του διακρίνονται για τη σαφή αγωνιστική τους ταυτότητα, την πειθαρχία, τη φιλοσοφία τους και τη μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια.

Πλούσια προπονητική διαδρομή

Ο Τσάβι Πασκουάλ παρέμεινε στην FC Barcelona για οκτώμισι χρόνια, από το 2008 έως το 2016, εξελισσόμενος σε έναν από τους πιο επιτυχημένους προπονητές στην ιστορία του συλλόγου. Στη συνέχεια εργάστηκε στον Παναθηναϊκό, από το 2016 έως το 2018.

Από το 2020 έως το 2025 ήταν προπονητής της Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, οδηγώντας τον ρωσικό σύλλογο στην πρώτη συμμετοχή της ιστορίας του στα playoffs της EuroLeague. Τον Νοέμβριο του 2025 επέστρεψε στην FC Barcelona, όπου παρέμεινε έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου.

Στην EuroLeague έχει κοουτσάρει 385 αγώνες και διαθέτει το τρίτο υψηλότερο ποσοστό νικών στην ιστορία της διοργάνωσης μεταξύ των προπονητών με τουλάχιστον 100 παιχνίδια, με ποσοστό 66,5%.

Με την FC Barcelona κατέγραψε 175 νίκες σε 241 αγώνες (73%), ενώ με τη Ζενίτ σημείωσε 37 νίκες σε 66 παιχνίδια και με τον Παναθηναϊκό 44 νίκες σε 78 αναμετρήσεις.

Στο ισπανικό πρωτάθλημα έχει καθοδηγήσει τις ομάδες του σε περισσότερους από 406 αγώνες, μετρώντας 312 νίκες και ποσοστό επιτυχίας 77%.

Πλούσιο παλμαρέ

Ο Πασκουάλ οδήγησε την FC Barcelona στην κατάκτηση της EuroLeague το 2010 στο Παρίσι.

Στην καριέρα του έχει κατακτήσει συνολικά επτά πρωταθλήματα:

τέσσερα στην Ισπανία (2009, 2011, 2012, 2014),

δύο στην Ελλάδα (2017, 2018),

ένα στη Ρωσία (2022).

Παράλληλα έχει κατακτήσει:

τρία Κύπελλα Ισπανίας,

τέσσερα Σούπερ Καπ Ισπανίας,

επτά Πρωταθλήματα Καταλονίας,

δύο VTB Super Cups,

ένα Κύπελλο Ελλάδας,

ένα Κύπελλο Ρωσίας.

Σε ατομικό επίπεδο έχει αναδειχθεί:

Προπονητής της Χρονιάς στην EuroLeague το 2010,

Προπονητής της Χρονιάς στην Ισπανία τέσσερις φορές (2010, 2011, 2012, 2014),

Προπονητής της Χρονιάς στην Ελλάδα δύο φορές (2017, 2018),

Προπονητής της Χρονιάς στη Ρωσία το 2021», αναφέρει αναλυτικά η ανακοίνωση της Dubai BC.

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