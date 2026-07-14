«Πέταξε» 8,31μ. ο Μίλτος Τεντόγλου στο μίτινγκ της Βουδαπέστης

Πρωτιά και στη Βουδαπέστη για τον Μίλτο Τεντόγλου.

Ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης του μήκους είχε άλμα στα 8,31μ.στην έκτη του προσπάθεια στο μίτινγκ στίβου προς τιμήν του Ιστβαν Γκιουλάι και παρέμεινε στα υψηλά επίπεδα του τελευταίου μήνα.

Ο Τεντόγλου δεν ξεκίνησε καλά, αφού είχε πρώτο και δεύτερο άλμα στα 7,88μ., όμως ακολούθησαν άλματα κατά σειρά στα 8,12μ., 8,18μ. και 8,19μ. πριν το μεγάλο έκτο άλμα.

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