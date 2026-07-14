Δυνατή κίνηση με Μάγκνουσον ο Ατρόμητος

Παίκτης του Ατρομήτου θα πρέπει να θεωρείται ο Χόρντουρ Μάγκνουσον!

Σύμφωνα με πληροφορίες του sport-fm.gr, οι Περιστεριώτες ήρθαν σε συμφωνία με τον διεθνή Ισλανδό στόπερ, με τις δύο πλευρές να υπογράφουν διετές συμβόλαιο.

Έτσι, οι «κυανόλευκοι» κάνουν δυνατό σεφτέ στις φετινές μεταγραφές. Σε μια πολύ δύσκολη υπόθεση, καλούμενοι -μέχρι και την τελευταία στιγμή- να νικήσουν τον υψηλό ανταγωνισμό που υπήρχε για τον 33χρονο στόπερ τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδος.

Άλλωστε, αφενός η σημαντική καριέρα του, αφετέρου το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της περσινής σεζόν στον Λεβαδειακό έδειξε ότι έχει αφήσει τελείως πίσω του τον τραυματισμό που είχε στα τελευταία του χρόνια στον Παναθηναϊκό, τον καθιστούσαν μια ιδιαίτερα ελκυστική περίπτωση. Τα χαρακτηριστικά του, δε, και η ικανότητά του στο build up, έπαιξαν σημαντικό ρόλο στο να προκριθεί στην κορυφή της σχετικής λίστας του Ντούσαν Κέρκεζ και να πάει πιο πίσω η περίπτωση ανανέωσης του συμβολαίου του Μανσούρ (ο οποίος παράλληλα επιθυμούσε να βρει ένα μεγαλύτερο συμβόλαιο προς Ιαπωνία μεριά).

Πέρα από την τριετία του στον Παναθηναϊκό (38 συμ. / 2 γκολ), ο αριστεροπόδαρος στόπερ έχει αγωνιστεί σε ΤΣΣΚΑ Μόσχας (93 συμ., 5 γκολ/1ασίστ), Μπρίστολ Σίτι (61 συμ., 1 γκολ), Τσεζένα (40 συμ., 1 γκολ), Σπέτσια (21 συμ.), έχοντας ξεκινήσει από τη Φραμ Ρέικιαβικ της πατρίδας του, από την οποία μεταπήδησε στην Κ19 της Γιουβέντους το 2011 (40 συμ., 6 γκολ). Την περασμένη σεζόν με την ομάδα της Βοιωτίας μέτρησε 21 συμμετοχές με ένα γκολ, την απευθείας εκτέλεση φάουλ στον προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος με την Κηφισιά!

Με το αντιπροσωπευτικό του συγκρότημα έχει συμπληρώσει 54 συμμετοχές (2 γκολ, 2 ασίστ), οι τρεις στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018. Μάλιστα, κλήθηκε και στα πρόσφατα φιλικά πριν το Μουντιάλ αγωνιζόμενος βασικός απέναντι σε Αργεντινή και Ιαπωνία.

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