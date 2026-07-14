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Πυρκαγιά σε εργοτάξιο στο κέντρο των Βρυξελλών με αρκετούς νεκρούς - Σε εξέλιξη έρευνες για έξι αγνοούμενους

Εντοπίστηκε άγνωστος αριθμός σορών σε έναν από τους δύο ανελκυστήρες του μεγάλου έργου ανακαίνισης στην κεντρική πλατεία Place de Brouckère

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Βρυξέλλες

Αρκετοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Τρίτης σε εργοτάξιο στις Βρυξέλλες, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό έξι αγνοουμένων συνεχίζονται, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Εκπρόσωπος της τοπικής υπηρεσίας επιθεώρησης εργασίας δήλωσε ότι εντοπίστηκε άγνωστος αριθμός σορών σε έναν από τους δύο ανελκυστήρες του μεγάλου έργου ανακαίνισης στην κεντρική πλατεία Place de Brouckère, όπου ξέσπασε η φωτιά.

Όπως διευκρίνισε, δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί εάν οι σοροί ανήκουν και στους έξι αγνοούμενους εργαζόμενους.

Η πυροσβεστική υπηρεσία των Βρυξελλών ανέφερε ότι τη στιγμή που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στο εργοτάξιο βρίσκονταν περισσότεροι από 200 εργαζόμενοι, ενώ τρεις άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Βρυξέλλες Φωτιά Νεκροί
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