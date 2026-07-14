Αρκετοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Τρίτης σε εργοτάξιο στις Βρυξέλλες, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό έξι αγνοουμένων συνεχίζονται, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Εκπρόσωπος της τοπικής υπηρεσίας επιθεώρησης εργασίας δήλωσε ότι εντοπίστηκε άγνωστος αριθμός σορών σε έναν από τους δύο ανελκυστήρες του μεγάλου έργου ανακαίνισης στην κεντρική πλατεία Place de Brouckère, όπου ξέσπασε η φωτιά.

JUST IN: Multiple people dead, 6 missing, after a fire erupted at the OXY building in Brussels, Belgium; some victims found inside an elevator. pic.twitter.com/qha9vTTtyQ — Scope Report (@ScopeReport_) July 14, 2026

Όπως διευκρίνισε, δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί εάν οι σοροί ανήκουν και στους έξι αγνοούμενους εργαζόμενους.

Η πυροσβεστική υπηρεσία των Βρυξελλών ανέφερε ότι τη στιγμή που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στο εργοτάξιο βρίσκονταν περισσότεροι από 200 εργαζόμενοι, ενώ τρεις άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

Πηγή: skai.gr

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